Николай Меркушкин: "Великий праздник Пасхи наполняет наши сердца светом, надеждой и радостью"

В воскресенье, 16 апреля, губернатор Николай Меркушкин поздравил жителей Самарской области, всех священнослужителей и прихожан Русской Православной Церкви с праздником Пасхи Христовой.
"Великий праздник Пасхи наполняет наши сердца светом, надеждой и радостью, напоминает о необходимости творить добрые дела, быть милосердными и великодушными, относиться к ближнему своему с любовью", — говорится в поздравлении.
Глава региона подчеркнул, что Русская Православная Церковь как носительница наших традиционных духовно-нравственных ценностей, богатого исторического и культурного наследия России играет важную роль в сохранении и упрочении народного единства, межнационального и межрелигиозного мира и согласия. "Во все времена она служила людям духовной опорой, побуждала их объединяться для созидания во имя величия и могущества нашей Родины, а в трудную годину призывала на защиту Отечества", — отметил руководитель области.
По его словам, и сегодня значение Русской Православной Церкви для укрепления российской государственности, улучшения нравственной атмосферы в обществе, просвещения, патриотического воспитания граждан, повышения авторитета и поддержки института семьи остается неоспоримым.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.