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Футбол Спорт

"Крылья Советов" обыграли "Анжи" - 3:1

КАСПИЙСК. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 23 туре Чемпиоаната России "Крылья Советов" в Каспийске встречались с махачкалинским "Анжи".

Счет в матче был открыт уже на 9 минуте, дальним ударом отличился Сергей Корниленко. Для белоруского нападающего этот гол стал седьмым в чемпионате, причем забил он их в последних своих восьми матчах.

На 23 минуте отличился Георгий Зотов, так же как и наш капитан дальним ударом из-за пределов штрафной. Этот гол для него стал первым за "Крылья Советов". На перерыв команды ушли при счете – 0:2.

Второй тайм активней начали хозяева поля, но забили опять самарцы. На 64 минуте Джанни Бруно вывел один на один Кристиана Паскуато, который уверенно пробил мимо голкипера "Анжи" экс-самарца Давида Юрченко – 0:3. Но гол престижа хозяева поля все-таки забили. Уже на 89 минуте мачта после попадания мяча в руку Сергею Божину, пенальти реализовал Арсен Хубулов -1:3.

На замену впервые после травмы на 84 минуте вышел Сергей Ткачев, и после болезни впервые сыграл Иван Таранов, вышедший на замену на 90 минуте.

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