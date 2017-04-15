"Крылья Советов" обыграли "Анжи" - 3:1

В 23 туре Чемпиоаната России "Крылья Советов" в Каспийске встречались с махачкалинским "Анжи".

Счет в матче был открыт уже на 9 минуте, дальним ударом отличился Сергей Корниленко. Для белоруского нападающего этот гол стал седьмым в чемпионате, причем забил он их в последних своих восьми матчах.

На 23 минуте отличился Георгий Зотов, так же как и наш капитан дальним ударом из-за пределов штрафной. Этот гол для него стал первым за "Крылья Советов". На перерыв команды ушли при счете – 0:2.

Второй тайм активней начали хозяева поля, но забили опять самарцы. На 64 минуте Джанни Бруно вывел один на один Кристиана Паскуато, который уверенно пробил мимо голкипера "Анжи" экс-самарца Давида Юрченко – 0:3. Но гол престижа хозяева поля все-таки забили. Уже на 89 минуте мачта после попадания мяча в руку Сергею Божину, пенальти реализовал Арсен Хубулов -1:3.

На замену впервые после травмы на 84 минуте вышел Сергей Ткачев, и после болезни впервые сыграл Иван Таранов, вышедший на замену на 90 минуте.