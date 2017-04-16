В Самаре при столкновении двух машин один человек погиб и пятеро пострадали

В воскресенье, 16 апреля, примерно в 0:46 в районе пересечения улиц Революционная и Маломосковская при столкновении двух машин по предварительным данным погиб мужчина в возрасте около 30 лет и еще пять человек доставлены в лечебное учреждение с подозрением на политравмы, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Помощь пострадавшим оказывали четыре экипажа самарской "скорой". Медики прибыли на место происшествия через 12 минут после сообщения о ДТП.

По предварительным данным дорожных полицейских, 28-летний водитель автомобиля Skoda 1989 (стаж с 2013 г.) двигался по ул. Маломосковской со стороны ул. Лукачева в направлении ул. Ерошевского. В пути следования мужчина проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомашиной ВАЗ-2115, которая двигалась по ул. Революционной со стороны ул. Подшипниковой в сторону Московского шоссе. После столкновения Skoda наехала на бордюрный камень.

В результате ДТП 27-летний мужчина, находившийся за рулем "пятнадцатой", от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. Пятеро пострадавших: водитель, 27-летняя пассажирка и 26-летний пассажир Skoda и двое пассажиров 1980 и 1986 годов рождения отечественной легковушки, были доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.