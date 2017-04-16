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ДТП Происшествия

В Самаре при столкновении двух машин один человек погиб и пятеро пострадали

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 16 апреля, примерно в 0:46 в районе пересечения улиц Революционная и Маломосковская при столкновении двух машин по предварительным данным погиб мужчина в возрасте около 30 лет и еще пять человек доставлены в лечебное учреждение с подозрением на политравмы, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Помощь пострадавшим оказывали четыре экипажа самарской "скорой". Медики прибыли на место происшествия через 12 минут после сообщения о ДТП.

По предварительным данным дорожных полицейских, 28-летний водитель автомобиля Skoda 1989 (стаж с 2013 г.) двигался по ул. Маломосковской  со стороны ул. Лукачева  в направлении ул. Ерошевского.   В пути следования мужчина проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомашиной  ВАЗ-2115, которая двигалась по ул. Революционной со стороны ул. Подшипниковой в сторону Московского шоссе. После столкновения Skoda наехала на бордюрный камень.

В результате ДТП  27-летний мужчина, находившийся за рулем "пятнадцатой",  от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. Пятеро пострадавших: водитель, 27-летняя пассажирка и 26-летний пассажир Skoda и двое пассажиров 1980 и 1986 годов рождения отечественной легковушки, были доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

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А это был твой отец.

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Одной алкашней меньше!

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Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.

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Ехал, видел эту аварию, объезжал их соседним двором. Пострадавшим можно только посочувствовать, ну а как иначе! Дороги в тот день были в таком жутком состоянии, что езда выше 20км\ч уже считалась смертельным превышением. Для наших "доблестных" коммунальщиков всё как всегда - снег в начале февраля выпал внезапно и неожиданно, ага!

Алла Дмитриева 06 февраля 2017 10:42 При столкновении нескольких машин на дороге Чапаевск — Самара "десятку" разорвало пополам

Друзья и родственники просят откликнуться очевидцев аварии. 8937-99-22-999. Будем признательны за любую информацию о причинах катастрофы.

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