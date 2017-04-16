В Самаре при столкновении двух машин один человек погиб и пятеро пострадали

В воскресенье, 16 апреля, примерно в 0:46 в районе пересечения улиц Революционная и Маломосковская при столкновении двух машин по предварительным данным погиб мужчина в возрасте около 30 лет и еще пять человек доставлены в лечебное учреждение с подозрением на политравмы, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Помощь пострадавшим оказывали четыре экипажа самарской "скорой". Медики прибыли на место происшествия через 12 минут после сообщения о ДТП.
По предварительным данным дорожных полицейских, 28-летний водитель автомобиля Skoda 1989 (стаж с 2013 г.) двигался по ул. Маломосковской со стороны ул. Лукачева в направлении ул. Ерошевского. В пути следования мужчина проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомашиной ВАЗ-2115, которая двигалась по ул. Революционной со стороны ул. Подшипниковой в сторону Московского шоссе. После столкновения Skoda наехала на бордюрный камень.
В результате ДТП 27-летний мужчина, находившийся за рулем "пятнадцатой", от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. Пятеро пострадавших: водитель, 27-летняя пассажирка и 26-летний пассажир Skoda и двое пассажиров 1980 и 1986 годов рождения отечественной легковушки, были доставлены в медицинское учреждение.
В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.
Ехал, видел эту аварию, объезжал их соседним двором. Пострадавшим можно только посочувствовать, ну а как иначе! Дороги в тот день были в таком жутком состоянии, что езда выше 20км\ч уже считалась смертельным превышением. Для наших "доблестных" коммунальщиков всё как всегда - снег в начале февраля выпал внезапно и неожиданно, ага!
Друзья и родственники просят откликнуться очевидцев аварии. 8937-99-22-999. Будем признательны за любую информацию о причинах катастрофы.