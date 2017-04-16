Врачи самарской "скорой" спасали мужчину, упавшего с третьего этажа

В субботу, 15 апреля, примерно в 16:09 с третьего этажа дома по ул. Железной Дивизии упал мужчина в возрасте около 36-лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

При падении пострадавший предположительно получил политравму и прибывшие на вызов врачи самарской "скорой", после оказания помощи увезли мужчину в лечебное учреждение.