Сызранца подозревают в краже норковой шубы у сожительницы, решившей расстаться с ним

В дежурную часть Межмуниципального управления МВД России "Сызранское" обратилась 38-летняя жительница Сызрани, заявившая, что у нее похищена норковая шуба, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Причиненный ущерб женщина оценила в 80 тыс. рублей.

По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и подробно опросили потерпевшую. Правоохранители выяснили, что в данной квартире женщина проживала не одна, а с сожителем. Недавно заявительница приняла решение расстаться с мужчиной и попросила его освободить съемную жилплощадь. Сама она также планировала переезд, приехала в квартиру за вещами, но шубу не обнаружила. Где в тот момент находился бывший сожитель, она не знала. Полицейские предположили, что именно приятель пострадавшей может быть причастен к совершению преступления.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель. По данным оперативников, мужчина, расстроенный расставанием, съехал с квартиры вместе с дорогим меховым изделием. Шубу подозреваемый продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. Сейчас она изъята и в скором времени будет возвращена владелице.

По признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ "Кража", возбуждено уголовное ело. Расследование продолжается.