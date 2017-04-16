Сызранца подозревают в краже норковой шубы у сожительницы, решившей расстаться с ним

В дежурную часть Межмуниципального управления МВД России "Сызранское" обратилась 38-летняя жительница Сызрани, заявившая, что у нее похищена норковая шуба, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Причиненный ущерб женщина оценила в 80 тыс. рублей.
По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и подробно опросили потерпевшую. Правоохранители выяснили, что в данной квартире женщина проживала не одна, а с сожителем. Недавно заявительница приняла решение расстаться с мужчиной и попросила его освободить съемную жилплощадь. Сама она также планировала переезд, приехала в квартиру за вещами, но шубу не обнаружила. Где в тот момент находился бывший сожитель, она не знала. Полицейские предположили, что именно приятель пострадавшей может быть причастен к совершению преступления.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель. По данным оперативников, мужчина, расстроенный расставанием, съехал с квартиры вместе с дорогим меховым изделием. Шубу подозреваемый продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. Сейчас она изъята и в скором времени будет возвращена владелице.
По признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ "Кража", возбуждено уголовное ело. Расследование продолжается.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?