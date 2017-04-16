Самарчанка Ксения Яшкина не попала в топ-20 конкурса "Мисс Россия"

Жительница Самары Ксения Яшкина не смогла пройти в топ-20 самых красивых девушек страны, сообщает samara.kp.ru.
Финал конкурса "Мисс Россия-2017" проходит в эти дни в Москве. В жюри входят не только эксперты шоу-бизнеса, но и победительницы конкурсов разного масштаба.
Так сложилось, что после зрительского голосования и по решению жюри Ксения Яшкина завершила свое участие в престижном конкурсе красавиц.
Последние комментарии
скучнейшее мероприятие...и лет 10 назад и сейчас
Да, такое надолго запоминается. РЖД за организацию твердую пятерку можно поставить. И здорово, что не отгораживались от всех, а подарили этот праздник всем жителям города. Спасибо!
ху из "Катя Плетнева"
Спасибо огромное за организацию такого грандиозного праздника! Очень рада, что услышала Би-2 вживую да еще и с оркестром—это было замечтательно. Лева настолько харизматичный человек, заводит, зажигает и отрывается сам! Обажаю! Очень круто все было, мои эмоции безграничны! Теперь обязательно пойду на их концерт) и считаю,что большие праздники нашего города нужно организовывать именно так.
Кому нужен этот клоун? Какое самомнение о себе любимом,