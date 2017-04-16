Самарчанка Ксения Яшкина не попала в топ-20 конкурса "Мисс Россия"

Жительница Самары Ксения Яшкина не смогла пройти в топ-20 самых красивых девушек страны, сообщает samara.kp.ru.

Финал конкурса "Мисс Россия-2017" проходит в эти дни в Москве. В жюри входят не только эксперты шоу-бизнеса, но и победительницы конкурсов разного масштаба.

Так сложилось, что после зрительского голосования и по решению жюри Ксения Яшкина завершила свое участие в престижном конкурсе красавиц.