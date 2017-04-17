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Общество

Александр Немцов: "Взимать налог на спиртные напитки нужно с грамма алкоголя, содержащегося в них"

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Доктор медицинских наук, руководитель отдела информатики и системных исследований Московского НИИ психиатрии Минздрава РФ Александр Викентьевич Немцов принял участие в "круглом столе", посвященном новому тренду перехода российских потребителей на безалкогольное пиво.

Фото: Архив «ВН»

По мнению эксперта, лавная алкогольная беда России — непомерное употребление крепких спиртных напитков. "Именно они, а не вино и пиво, определяют сверхвысокую смертность и заболеваемость в нашей стране, — считает Александр Викентьевич. — Поэтому алкогольную политику нашего государства следует строить исходя из этого тезиса. Тем более это соответствует призыву ВОЗ к правительствам: переориентировать потребление населения своих стран с крепких на слабые алкогольные напитки, т. е. из двух зол выбрать меньшее, а в отношении пива — много меньшее. Естественно, что безалкогольное пиво вообще злом не является, но сначала надо привить вкус населения к пиву, а потом уже к пиву безалкогольному. Можно делать это параллельно".

К неоспоримым преимуществам пенного напитка Немцов относит содержание водорастворимого кремния, без которого невозможна регенерация костей и хрящей. "Небольшое количество пива после тренировки организует доставку отлично подготовленного кремния к костной системе, обеспечивая ее быстрое восстановление после микротравм, — говорит эксперт. — Второй аргумент — это калорийность. У безалкогольного пива "Балтика 0" она составляет 33 ккал на 100 грамм продукта, то есть ниже, например, чем у яблочного или ананасового сока. Углеводов в таком пиве почти нет (3,5 грамма на 100 граммов пива). К тому же безалкогольное пиво имеет низкий гликемический индекс (показатель скорости изменения уровня глюкозы в крови после употребления определенного продукта), что подтвердило исследование Университета Сиднея. Чем выше гликемический индекс у продукта, тем больше вероятность, что съеденная пища пойдет не на восполнение энергии или питание мышц, а отложится организмом про запас. У безалкогольного пива, произведенного методом многоступенчатой мембранной фильтрации (такого как "Балтика 0") этот показатель равен примерно 35, как у обезжиренного кефира".

Тем не менее, сегодня в России доминируют крепкие напитки, наша страна остается "водочной". Однако в последнее десятилетие наметилась благая тенденция — все возрастающее потребление пива, особенно у людей до 40 лет, в ущерб потреблению водки, которая остается главной в потреблении старшего поколения. "Государству следует поддержать эту тенденцию с помощью преференций для пива, особенно — для пива безалкогольного. Следует перестроить акцизную политику, взимая налог на спиртные напитки с грамма алкоголя, содержащегося в них. Ибо главная беда этих напитков и главное токсическое начало в них — этиловый спирт", — считает доктор медицинских наук.

Конечно, не следует забывать и про качество напитков, но по словам Александра Немцова, не это главное. "Наше население гибнет не столько из-за низкого качества водки, сколько из-за непомерного ее количества", - заключает эксперт.

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Всего проголосовало: 354
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Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

дань здоровому образу жизни
следствие политики по снижению злоупотребления алкоголем
результат появления рекламы на телевидении
альтернатива алкогольному пиву в различных ситуациях
альтернатива другим безалкогольным напиткам
Всего проголосовало: 362
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