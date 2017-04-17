"Художественный" покажет спектакль "Три жизни Айседоры Дункан"

В четверг, 20 апреля, в 19:00 Клуб любителей кинематографа и медиаискусств "Треугольник" в ЦРК "Художественный" в рубрике CinemaТеа "Экран сцены" приглашает на творческую встречу с актрисой Екатериной Ложененко и режиссером Татьяной Наумовой.

Зрители увидят запись моноспектакля актрисы Екатерины Ложененко "Три жизни Айседоры Дункан" (драма, 45 мин.) по одноименной пьесе Зиновия Сагалова в постановке самарского режиссера Татьяны Наумовой.

Актриса Екатерина Ложененко дебютировала с моноспектаклем "Три жизни Айседоры Дункан" в прошлом году на сцене самарского театра "Лицом к лицу", но еще раньше сыграла спектакль студенткой Самарского государственного института культуры (СГИК). Мастером курса был Виктор Гончаров, режиссером спектакля стала Татьяна Наумова.

"Думаю, такая личность, как Айседора Дункан, будет интересна всегда, вне зависимости от времени и возраста зрителя, — уверена Екатерина Ложененко. — Каждый зритель в этом моноспектакле выделяет для себя тему, которая волнует его. Зритель ведь приходит в театр за чем? За человеческими, настоящими переживаниями, эмоциями, впечатлениями, что он и получает от спектакля. А здесь разговор обо всем: и про любовь, и про свободу, и про мечту".

Спектакль расскажет о великой Айседоре Дункан. Ей восхищался реформатор русского театра Константин Станиславский, ее любил гениальный Эдвард Гордон Крег и американский миллионер Парис Эжен Зингер, ей покровительствовал нарком просвещения РСФСР Луначарский, предложивший Дункан открыть танцевальную школу в Москве. В России ее запомнили как невероятную танцовщицу и супругу Сергея Есенина, которого она полюбила яростно и самоотверженно.

Ведущий вечера — декан театрального факультета Самарского государственного института культуры, старший преподаватель кафедры актерского искусства Виктор Гончаров. Билет стоит 120 рублей.