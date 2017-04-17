"Художественный" покажет спектакль "Три жизни Айседоры Дункан"

В четверг, 20 апреля, в 19:00 Клуб любителей кинематографа и медиаискусств "Треугольник" в ЦРК "Художественный" в рубрике CinemaТеа "Экран сцены" приглашает на творческую встречу с актрисой Екатериной Ложененко и режиссером Татьяной Наумовой.
Зрители увидят запись моноспектакля актрисы Екатерины Ложененко "Три жизни Айседоры Дункан" (драма, 45 мин.) по одноименной пьесе Зиновия Сагалова в постановке самарского режиссера Татьяны Наумовой.
Актриса Екатерина Ложененко дебютировала с моноспектаклем "Три жизни Айседоры Дункан" в прошлом году на сцене самарского театра "Лицом к лицу", но еще раньше сыграла спектакль студенткой Самарского государственного института культуры (СГИК). Мастером курса был Виктор Гончаров, режиссером спектакля стала Татьяна Наумова.
"Думаю, такая личность, как Айседора Дункан, будет интересна всегда, вне зависимости от времени и возраста зрителя, — уверена Екатерина Ложененко. — Каждый зритель в этом моноспектакле выделяет для себя тему, которая волнует его. Зритель ведь приходит в театр за чем? За человеческими, настоящими переживаниями, эмоциями, впечатлениями, что он и получает от спектакля. А здесь разговор обо всем: и про любовь, и про свободу, и про мечту".
Спектакль расскажет о великой Айседоре Дункан. Ей восхищался реформатор русского театра Константин Станиславский, ее любил гениальный Эдвард Гордон Крег и американский миллионер Парис Эжен Зингер, ей покровительствовал нарком просвещения РСФСР Луначарский, предложивший Дункан открыть танцевальную школу в Москве. В России ее запомнили как невероятную танцовщицу и супругу Сергея Есенина, которого она полюбила яростно и самоотверженно.
Ведущий вечера — декан театрального факультета Самарского государственного института культуры, старший преподаватель кафедры актерского искусства Виктор Гончаров. Билет стоит 120 рублей.
Последние комментарии
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.
Освистают