Новым управляющим самарским филиалом Газпромбанка назначен Владимир Агафонов

Новым управляющим самарским филиалом Газпромбанка назначен бывший руководитель волгоградского подразделения кредитного учреждения Владимир Агафонов, пишет "Самарское обозрение".

На протяжении восьми лет самарским филиалом ГПБ управлял известный самарский банкир Алексей Анфимов. В начале 2017 г. в региональной сети ГПБ стартовал процесс укрупнения, в результате которого ряд самостоятельных филиалов объединялись в один, а ранее самостоятельные подразделения трансформировались в опер-офисы. Уже ведется интеграция самарского и саратовского филиалов, в сферу влияния которых входили Саратовская и Пензенская области. Также в планах банка присоединение и оренбургского филиала. Причем местом дислокации главного офиса филиала избрали именно Самару, хотя оренбургское подразделение по своим показателям крупнее.

Руководить укрупненным самарским филиалом менеджмент ГПБ доверил Владимиру Агафонову. Кадровые изменения уже зафиксированы на официальном сайте Газпромбанка. Новый глава самарского ГПБ занимал пост заместителя управляющего саратовским филиалом банка. С 2014 по 2016 г. Агафонов возглавлял волгоградский филиал опорного банка Газпрома. Судя по всему, кадровую замену в Самаре менеджмент ГПБ начал готовить еще в конце прошлого года. В октябре 2016 г. Агафонова назначили на пост руководителя проекта, в его должностные обязанности входило, как указано в официальных документах банка, развитие бизнеса в самарском и саратовском регионах, подготовка бизнес-процессов для централизации функций.

Как сообщил "СО" источник, знакомый с ситуацией, "изначально планировалось назначить в Самару руководителя оренбургского филиала, вице-президента ГПБ Елену Варнавскую. Однако неожиданно она покинула банк, в результате чего в Самару предпочли командировать Агафонова. Анфимову был предложен пост руководителя офиса, курирующего непосредственно Самарскую область. Но он отданного предложения отказался". Источник в руководстве самарского ГПБ опроверг информацию о поступившем Анфимову предложении о понижении в должности.

Связаться с самим Алексеем Анфимовым "СО" не удалось, его мобильный телефон не отвечал.