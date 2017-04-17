В Самаре в ночном ДТП погибла женщина, трое пострадали

В понедельник, 17 апреля, в начале третьего ночи на пересечении улиц Гагарина и Карбышева 19-летний водитель Volkswagen Polo не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства, и допустил столкновение с Lada Granta, стоящей на запрещающий сигнал светофора. После удара Volkswagen отбросило на стоящую рядом с Lada автомобиль Geely.
В результате ДТП 36-летняя женщина, находившаяся на заднем пассажирском сидении Lada Granta, от полученных травм скончалась в машине скорой помощи. 20-летний водитель и еще двое пассажиров этой машины — 26-летняя женщина и 29-летний мужчина, с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение.
Предполагаемый виновник аварии отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает облГлавк.
Последние комментарии
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.
Ехал, видел эту аварию, объезжал их соседним двором. Пострадавшим можно только посочувствовать, ну а как иначе! Дороги в тот день были в таком жутком состоянии, что езда выше 20км\ч уже считалась смертельным превышением. Для наших "доблестных" коммунальщиков всё как всегда - снег в начале февраля выпал внезапно и неожиданно, ага!
Друзья и родственники просят откликнуться очевидцев аварии. 8937-99-22-999. Будем признательны за любую информацию о причинах катастрофы.