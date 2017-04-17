В Самаре в ночном ДТП погибла женщина, трое пострадали

В понедельник, 17 апреля, в начале третьего ночи на пересечении улиц Гагарина и Карбышева 19-летний водитель Volkswagen Polo не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства, и допустил столкновение с Lada Granta, стоящей на запрещающий сигнал светофора. После удара Volkswagen отбросило на стоящую рядом с Lada автомобиль Geely.

В результате ДТП 36-летняя женщина, находившаяся на заднем пассажирском сидении Lada Granta, от полученных травм скончалась в машине скорой помощи. 20-летний водитель и еще двое пассажиров этой машины — 26-летняя женщина и 29-летний мужчина, с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение.

Предполагаемый виновник аварии отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает облГлавк.