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Баскетбол Спорт

БК "Самара" сыграет в решающем матче "Финала восьми" первенства ДЮБЛ

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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БК "Самара" ("Самара-ДЮБЛ"), пробилась в решающий матч "Финала восьми" Детско-юношеской баскетбольной лиги — чемпионата страны для игроков не старше 18 лет, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Соперником самарцев в финале станет действующий чемпион ДЮБЛ, команда московского ЦСКА.
На счету нашей команды — четыре победы в четырех проведенных матчах. На групповом этапе были последовательно переиграны "Зенит" из Санкт-Петербурга (71:63), саратовский "Автодор" (90:46) и подмосковные "Химки" (66:63). 16 апреля в полуфинале никаких шансов не было у екатеринбургского "Урала" — 73:42 в пользу самарцев.

"Очень доволен тем, что ребята сделали такой замечательный подарок своим родным и близким, всем нашим болельщикам. И я абсолютно доволен всем: доволен настроем, доволен игрой, доволен всеми игроками, выходившими на площадку. При этом "Урал" — очень сильная команда. Но в глазах у парней я видел такое неимоверное желание победить, что, мне кажется, мы обыграли бы любого соперника. Здорово, что в финале мы встретимся с ЦСКА. Надеюсь, игра будет красочная. А мы просто обязаны будем показать красивый качественный баскетбол", - заявил главный тренер "Самары-ДЮБЛ" Дмитрий Пивцайкин.

Решающие матчи сезона в чемпионате ДЮБЛ будут сыграны в понедельник, 17 апреля, в "МТЛ Арене". Гостем "Финала восьми" в этот день станет президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Финальный матч между "Самарой-ДЮБЛ" и ЦСКА начнется в 16:30. Вход для болельщиков свободный.

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