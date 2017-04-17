В ДК "Искра" проходит фотовыставка "Климат. Чрезвычайная ситуация"

С 14 апреля по 11 мая в Доме культуры "Искра" на Красной Глинке в рамках самарского фестиваля "Франкофония" проходит фотовыставка "Климат. Чрезвычайная ситуация", сообщил корреспондент Волга Ньюс.

В экспозицию вошли работы победителей международного конкурса с тем же названием. Этот конкурс фонд "Альянс Франсез" проводил два года назад. В творческом соревновании приняли участие фотографы-любители из 47 стран, где действует культурный центр "Альянс Франсез". Лучшие снимки 24 авторов представлены на итоговой выставке. Фотографии показывают различные последствия климатических изменений, происходящих на Земле, их губительное влияние на жизнь людей и природу.

Лесные пожары в Австралии, наводнения в Португалии, США и Таиланде, высыхающая река в Индии, мексиканское мертвое озеро, выжженная солнцем, в глубоких трещинах, колумбийская земля, последствия речной эрозии в Бангладеш, смог в Китае и губительный дым в Венесуэле… Все это можно увидеть в экспозиции. Порой снимки, сделанные в разных уголках мира, перекликаются друг с другом. Экологические бедствия делают эти страны похожими.

Авторы снимков рассказывают о судьбах людей, пострадавших в результате экологических бедствий. Будь то беженцы из Акапулько или люди, страдающие от жажды в Индии. А вот снимки из Бельгии. Нечто нереальное: высотные дома, стоящие прямо на воде. Понятно, что это фотошоп, фантазия. Но если глобальное потепление на Земле будет продолжаться теми же темпами, то для таких стран, как Бельгия и Нидерланды, эта картина вполне может стать реальностью.

Победителем конкурса стал фотограф из Бангладеш Юсуф Ахмед с серией работ "Климатические беженцы". На одном из этих снимков — парадоксальный сюжет: женщина идет по воде в поисках воды, держа в руках кувшин. Грязная вода, окружающая нас, стала никуда не годной.

В экспозиции есть и снимок российского автора, Натальи Волвач из Екатеринбурга. Называется он "Индустриальный мир" и сделан в одном из мест Челябинской области. Сквозь сухие деревья мы видим унылый городской пейзаж: трубы, вышки, заводские строения. Пейзаж, в котором нет места радости.

На открытие выставки директор "Альянс Франсез Самара" Тибо Айун и координатор культурных проектов этой организации Юлия Гареева пригласили красноглинских школьников. Проведя экскурсию по выставке, они рассказали ребятам о наибольших экологических бедствиях, которые сегодня грозят человечеству.