В Самарской области в ближайшие дни пройдут дожди

Первая половина рабочей недели в Самарской области будет дождливой, сообщают в Приволжском УГМС.

В понедельник, 17 апреля, переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха составит +13 ... +18 °C. Ветер южный 7-12 м/с.

Во вторник, 18 апреля, в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ночью температура воздуха составит +3 ... +8 °C, днем +7 ... +12 °C. Ветер северный 5-10 м/с.

В среду, 19 апреля, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. В ночные часы похолодает от +1 до +6 °C, днем потеплеет от +10 до +15 °C. Ветер северо-восточный 6-11 м/с.