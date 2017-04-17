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В Самарской области в ближайшие дни пройдут дожди МП "Благоустройство" в судебном порядке оспорит претензии прокуратуры по провалу асфальта На Воронежских озерах прошел Экологический субботник Струковскому саду хотят вернуть стиль XIX века Из лесопарка им. 60-летия Советской власти предложено сделать "Волжский Диснейленд"

Общество

В Самарской области в ближайшие дни пройдут дожди

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первая половина рабочей недели в Самарской области будет дождливой, сообщают в Приволжском УГМС.

В понедельник, 17 апреля, переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха составит +13 ... +18 °C. Ветер южный 7-12 м/с.

Во вторник, 18 апреля, в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ночью температура воздуха составит +3 ... +8 °C, днем +7 ... +12 °C. Ветер северный 5-10 м/с.

В среду, 19 апреля, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. В ночные часы похолодает от +1 до +6 °C, днем потеплеет от +10 до +15 °C. Ветер северо-восточный 6-11 м/с.

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

дань здоровому образу жизни
следствие политики по снижению злоупотребления алкоголем
результат появления рекламы на телевидении
альтернатива алкогольному пиву в различных ситуациях
альтернатива другим безалкогольным напиткам
Всего проголосовало: 362
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Последние комментарии

Светлана ЕЛИЗАРОВА 08 апреля 2017 21:06 Появились списки с адресами домов, признанных аварийными

Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!

Яна Сагатовская 28 марта 2017 15:39 Через тернии к знаниям: по каким дорогам самарские дети ходят в школу

Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!

Карина Ткаченко 28 марта 2017 11:01 В регионе заработал общественный антикоррупционный комитет

А ты прямо много знаешь Аленушка....

Евгений Чернов 27 марта 2017 11:47 Под Самарой поймана гигантская щука на 13,5 кг

Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.

Андрей Максимов 26 марта 2017 21:17 Под Самарой поймана гигантская щука на 13,5 кг

Знатный экземпляр!

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