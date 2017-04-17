В Самарской области в ближайшие дни пройдут дожди

Первая половина рабочей недели в Самарской области будет дождливой, сообщают в Приволжском УГМС.
В понедельник, 17 апреля, переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха составит +13 ... +18 °C. Ветер южный 7-12 м/с.
Во вторник, 18 апреля, в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ночью температура воздуха составит +3 ... +8 °C, днем +7 ... +12 °C. Ветер северный 5-10 м/с.
В среду, 19 апреля, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. В ночные часы похолодает от +1 до +6 °C, днем потеплеет от +10 до +15 °C. Ветер северо-восточный 6-11 м/с.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!