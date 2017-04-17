В центре детского творчества "Мечта" открылся театр кукол и миниатюр

Современные родители хотят, чтобы их дети обязательно занимались творчеством. И в самарском центре детского и юношеского творчества "Мечта" есть немало направлений, где дети раскрывают свои способности — хореография, вокал, декоративно-прикладное искусство, театр костюма. Неделю назад эту дружную семью художественно-творческого развития пополнил еще и театр кукол и миниатюр.

С верой в сказку

Идея создания такого детского театра витала в "Мечте" давно. И когда директор центра Л. Ю. Радаев встретился с вернувшейся в нашу страну заслуженной артисткой России Н. Н. Мякишевой, оказалось, что желания у них совпадают. Наталья Николаевна, посвятившая всю жизнь марионеткам, мечтала открыть свой кукольный театр и заниматься в нем с детьми. А когда чего-то очень хочется, это обязательно сбывается. И уже в сентябре прошлого года бывшая актриса Самарского областного театра кукол на базе школы № 13 набрала свои первые две группы из учеников 3-4 классов и с энтузиазмом взялась за обучение детей такому непростому, но захватывающему виду искусства, как кукольный театр.

Хотя, наверно, называть то действо, что происходит на занятиях Натальи Николаевны, обучением не совсем правильно. Дети настолько увлеченно включаются в процесс рождения куклы, фантазируют, играют, смеются, что даже не осознают, что в то же самое время они учатся очень многому. "Мне очень нравится заниматься у Натальи Николаевны, — признается ученица 4 "В" класса школы № 13 Даша Опря. — Она веселая, добрая, хорошая, никогда нас не ругает. И мне очень понравилось показывать кукольные номера и веселить людей". По словам Н. Н. Мякишевой, детей в кукольный театр тянет: "Они уже переживают за результат своей творческой работы, друг за друга. И второе, пожалуй, самое главное — суметь подставить дружеское плечо в трудную минуту. А ведь театр кукол — это очень сложный вид искусства. Актер должен нести информацию глазами, телом, жестом. Ему приходится быть чрезвычайно сконцентрированным и долгое время находиться в статическом состоянии, что для ребенка 8-10 лет — трудная задача. Но дети именно этого возраста еще верят в сказку и хотят эту сказку творить".

Добро пожаловать в "Золотой ключик"

В школе № 13 заслуженная артистка при любой возможности выводила своих воспитанников на сцену с небольшими номерами. В масштабной постановке юные кукольники впервые приняли участие в прошлую пятницу, когда уже в самом центре детского и юношеского творчества был открыт для них свой дом — настоящий театр "Золотой ключик". Провести торжественную церемонию открытия помогли давние друзья "Мечты" — благотворительный фонд имени В. И. Сапрунова, предоставившие подарки всем участникам праздника.

Название детскому театру дали символичное. Приурочили к грядущему 135-летию со дня рождения А. Н. Толстого, который написал "Золотой ключик" и его инсценировку для кукольных театров. И именно по мотивам этого произведения состоялось первое представление, в котором по давней традиции "Мечты" приняли участие все творческие коллективы детского центра. Его воспитанники и их родители из зрительного зала с восторгом воспринимали своих педагогов в положительных ролях сказки и с трудом узнавали их в образах Карабаса Барабаса, лисы Алисы и кота Базилио. И, конечно, малыши представляли себя на месте своих старших товарищей, блестяще сыгравших роли Буратино, Мальвины и Пьеро. Удивительно органично в театральное действо были вплетены выступления образцовых детских коллективов — хореографического ансамбля "Маскарад", детского театра костюма "Виктория", студии вокального искусства "Успех". И, конечно, виновников торжества — театра кукол и миниатюр "Золотой ключик". Приложили свои умелые руки к художественному оформлению представления вместе со своими педагогами и воспитанники образцовой студии декоративно-прикладного творчества "Школа радости".

Сохраняя детскую душу

"Уникальное значение для детей имеет в целом созданная в нашем городе система дополнительного образования, — делится своими впечатлениями доцент Самарского государственного социально-педагогического университета Т. Н. Абросимова. — У нас много очень интересных учреждений в этой системе, в том числе центр "Мечта", которые предоставляют широчайшие возможности для того, чтобы каждый ребенок раскрылся с той стороны, которую не может раскрыть в общеобразовательной школе. А такое направление, как кукольный театр, способствует проявлению таланта ребенка любого возраста, да и взрослым очень интересно".

У ребят театра кукол и миниатюр "Золотой ключик" состоялось дебютное выступление перед широкой публикой. Они показали своим одноклассникам, воспитанникам "Мечты", родителям и гостям праздника свои начальные навыки актерской работы, свои первые куклы. "В разговорах с детьми я всегда делаю акцент на том, чтобы они берегли свои первые куклы, — говорит Н. Н. Мякишева. — Они помогают ребенку с взрослением сохранить свою детскую душу. И когда эта душа в человеке есть, то он намного богаче, счастливее и удачливее в жизни".

Л.Ю. Радаев, директор МБУ ДО ЦДЮТ "Мечта":

— Сегодня у ребят, занимающихся у Натальи Николаевны Мякишевой в театре кукол и миниатюр, появился свой дом. Мы надеемся, что он станет для них студией, где дети не просто будут заняты любимым делом, а получат начальное театральное образование.