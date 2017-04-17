Майору из Рощинского, насмерть сбившему военнослужащего, дали два года колонии-поселения

Самарский гарнизонный военный суд 13 апреля признал майора воинской части из пос. Рощинский, сбившего на своей машине насмерть пешехода-ефрейтора, виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека - ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Его приговорили к двум годам заключения в колонии-поселении, об этом сообщил корреспонденту Волга Ньюс адвокат осужденного Владимир Копьев.

Напомним, как ранее сообщали в ВСО СК РФ по Самарскому гарнизону, следствие установило. что 9 марта 2016 г., с 21:00 до 22:00, майор ехал на своей Mazda CX-5 в направлении Рощинского, и, по версии следствия, нарушил п. п. 9.9, и 10.1 ПДД РФ и сбил пешеходов военнослужащих в/ч 90600 (двух младших сержантов, ефрейтора и рядового).

В результате ДТП ефрейтор получил открытую черепно-мозговую травму и скончался, у остальных пострадавших были незначительные повреждения.

Следователи посчитали, что ДТП произошло, когда водитель выехал на обочину, при этом он имел техническую возможность предотвратить наезд на пешеходов, применив экстренное торможение.

Также в ВСО СК РФ по Самарскому гарнизону сообщили, что майор признал вину частично, согласившись, что сбил человека, в результате чего погиб пешеход, но в сложившейся дорожной ситуации избежать наезда не мог.

Как рассказал адвокат Владимир Копьев, на суде представитель прокуратуры просил исключить из обвинения нарушение водителем пункта 10.1 ПДД РФ и принимать во внимание только выезд на обочину, то есть нарушение п. п. 9.9 ПДД РФ и рассматривать обвинение в части причинения смертельной травмы пешеходу ефрейтору. В итоге суд учел мнение прокуратуры, признал майора виновным и приговорил его к реальном сроку заключения.

"Однако мы будем обжаловать приговор, так как считаем, что вина моего подзащитного не доказана, — говорит адвокат Владимир Копьев. — По нашему мнению выезда на обочину не было. А ПДД нарушили солдаты, которые шли по проезжей части, а не по обочине. Факт того, что ефрейтор шел по проезжей части, подтвердили и допрошенные в суде инспекторы ДПС, оформлявшие ДТП. Место наезда на ефрейтора на проезжей части в ходе осмотра места аварии было указано военнослужащими, которые шли вместе с ефрейтором. Но суд критически отнесся к этим показаниям и принял за основу показания тех же военнослужащих, которые шли вместе с ефрейтором и позже утверждали, что шли по обочине и ДТП произошло именно там. При этом автотехническая экспертиза не устанавливала, что наезд на пешехода произошел на обочине".

Владимир Копьев пояснил, что апелляционную жалобу они с подзащитным намерены подать после того, как получат на руки и изучат приговор. Сам осужденный майор до вступления приговора в силу будет оставаться на свободе под подпиской о невыезде.