В Самаре мужчина с травмой головы и грудной клетки сам доехал до больницы

Около 23:00 12 апреля в Самаре в больницу обратился 32-летний мужчина. После осмотра медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травмы обоих легких и грудной клетки. О пациенте сразу сообщили в полицию.

По данным источника в правоохранительных органах, мужчина имеет судимость за нанесение тяжких увечий человеку, сейчас работает на нефтяном предприятии. Предположительно, указанные травмы он получил еще днем 9 апреля во время ссоры с 32-летним автослесарем. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", полиция устанавливает подробности произошедшего.