Сельхозтехника Торгового дома "ПодшипникМаш" Самара в поле не подведет

Еще десять лет назад многие самарские аграрии выходили в поля на технике, износ которой приближался к 100%. Сегодня работники сельского хозяйства активно обновляют парк, выбирая надежную и доступную по цене отечественную технику. О преимуществах российских сельхозмашин рассказал Василий Куприн, руководитель ООО Торговый дом "ПодшипникМаш" Самара.

Не хуже заграничных

— Василий Анатольевич, ваше предприятие занимает лидирующие позиции по поставке отечественной сельскохозяйственной техники. Почему вы работаете только с российскими производителями?

— Десять лет назад, когда мы начали работать на рынке, сельское хозяйство в регионе было в откровенном упадке, и практически все фермеры работали на старой технике с высокой степенью изношенности. Было очевидно, что аграрии нуждаются в обновлении парка, и рынок необходимо было насытить качественными сельскохозяйственными машинами по доступной цене. Поэтому мы начали поставки отечественной техники от ведущих российских производителей, чем и занимаемся до сих пор. Одновременно с нами развивался и рынок льготного кредитования, росла государственная поддержка. Сегодня аграрии уверенно покупают новую технику, ориентируясь прежде всего на отечественную продукцию.

— Отечественные машины могут составить конкуренцию иностранным образцам, или единственное их преимущество — доступная цена?

— Сегодня российские производители предлагают технику, которая по техническим характеристикам и производительности не уступает иностранным аналогам. Отечественные машины становятся и более комфортными для механизаторов: сегодня новые модели обязательно дополняются кондиционерами, шумоизоляцией, автоматической коробкой передач и другими новшествами.

Кроме того, во время страды счет идет буквально на часы, и поломка техники может значительно сказаться на урожае. Ремонт зарубежных машин, ожидание необходимых комплектующих может затянуться на недели. Наша компания работает и как сервисный центр. Больше половины наших сотрудников — это сервисная служба, которая включает мобильные бригады, готовые выехать на поля и оперативно отремонтировать любой механизм. Мы осуществляем гарантийный и постгарантийный ремонт быстро и качественно еще и потому, что все необходимые комплектующие находятся на складе компании.

В последние годы преимущества отечественной техники оценили многие самарские аграрии. Если раньше 80% рынка энергонасыщенных тракторов держали зарубежные компании, то сегодня ситуация обратная. Статистика продаж нашей компании также демонстрирует уверенный рост отечественной продукции. За прошлый год товарооборот составил 800 млн руб. Мы реализовали более 70 комбайнов и более 60 энергонасыщенных тракторов.

— Помогли ли отечественным производителям санкции?

— Безусловно. Сегодня российские производители сельскохозяйственной техники обновляют линейку товаров, применяют более качественные материалы, чтобы составить здоровую конкуренцию мировым брендам, когда санкции отменят.

За техникой — к надежному поставщику

— Использование качественной техники влияет на урожайность?

— На урожайность прежде всего влияет соблюдение сроков всех сельскохозяйственных работ, а также погода. Но залог хорошего урожая также и качество обработки земли, которого вряд ли возможно добиться, работая на морально устаревшей технике.

Кроме того, современные сельскохозяйственные машины конструируются с учетом технологий энергосбережения. Например, традиционная обработка земли включает множество операций: вспашка, переворот пласта, боронование и т. д. Гораздо эффективнее применять химическую обработку, которая сокращает время работы техники на поле и позволяет сэкономить трудозатраты. Для регионального сельского хозяйства, одна из насущных проблем которого — нехватка кадров, это большое преимущество. Кстати, такой метод работы с почвой снижает и влияние ветровой эрозии.

— Ваша компания реализует качественную технику по доступным ценам. Благодаря чему вам удается сдерживать ценовой рост?

— Мы выступаем дилерами многих российских производителей, поэтому реализуем технику по заводскому прайсу, без наценок. Обращаясь к нам, клиенты могут также рассчитывать на бесплатную предпродажную подготовку и выполнение всех гарантийных обязательств.

Однако вопрос цены не должен быть главным условием при выборе сельскохозяйственной техники. Покупая дорогостоящее оборудование, лучше не пытаться сэкономить в малом, а обращаться к надежному поставщику, который готов предоставить оборудование и обеспечить весь комплекс ремонтных работ.

— Сельское хозяйство сегодня демонстрирует уверенный рост. На ваш взгляд, какие трудности по-прежнему мешают развитию этой сферы?

К сожалению, у нас не регулируется ценовая политика на зерно. Каждую весну, засевая поля, сельхозтоваропроизводители молятся на погоду, но высокий урожай отнюдь не гарантирует стабильный заработок. Получив хороший урожай, фермеры вынуждены продавать зерно за бесценок. Такая ситуация мешает аграриям вкладываться, в частности, в техническое оснащение хозяйства и чувствовать себя уверенно, наращивая обороты.