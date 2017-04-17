Беловские ребятишки растут на молоке "РАДНЫ"

Молочно-животноводческий комплекс "РАДНА" в селе Беловка Богатовского района на протяжении последних лет является крупнейшим производителем молока в Самарской области. Использование высокотехнологичного оборудования и самые передовые методы работы позволяют сельхозпредприятию ежегодно производить более 10 тыс. тонн высококачественного молока.

На сегодняшний день в "РАДНЕ" содержится самое крупное в области дойное стадо племенных животных, сформированное из элитного крупнорогатого скота голштинской и айширской пород. Общее поголовье в настоящее время составляет 2,5 тыс. голов, в том числе более 1,6 тыс голов дойного стада. Продуктивность коров превышает 7 тыс. кг на корову в год — это один из самых высоких показателей в регионе. Хозяйство имеет статус племенного репродуктора по обеим породам, и в этом году планирует увеличить поголовье за счет собственного воспроизводства. Постоянная работа по улучшению качества генетики животных ежегодно отмечается главными призами на сельскохозяйственных выставках региона. "РАДНА" гордится не только объемами производства, здоровьем и продуктивностью коров, но и качеством своего молока.

Как рассказал председатель совета директоров ГК "РОСБИ" и учредитель ООО "РАДНА" Н. Л. Сомов, в основе всего лежит кадровое обеспечение производства, при этом главная ставка делается на молодежь.

Гузенко Оксана - ветеринарный врач

"В освоении профессиональных навыков сейчас здорово помогает внедрение дуального обучения в Сергиевском губернском техникуме и Самарской сельхозакадемии, — пояснил он. — Эти учебные заведения выбрали наше предприятие в качестве базового. Студенты проходят практику в "РАДНА", где созданы все условия для того, чтобы по окончании учебного периода получить профессионалов, готовых к самостоятельной работе. Польза обоюдная и очевидная".

Ординат Людмила - зоотехник-селекционер, и.о. управляющего МК "РАДНА"

Серьезным подспорьем является и областная программа поддержки кадрового потенциала АПК, в которой предусмотрен ряд льгот и мер поддержки молодым специалистам. В сегодняшних условиях у ребят огромные возможности для быстрого профессионального и карьерного роста. Управляющему крупнейшим в области молочным комплексом "РАДНА" Григорию Лапину всего 24 года. Еще меньше — главным специалистам Людмиле Ординат и Оксане Гузенко. Одна трудится зоотехником-селекционером и заместителем управляющего, другая — ветврачом, ответственным за шлейф и самый важный участок — сухостойно-родильный блок.

Сергеева Светлана Александровна - зоотехник по кормлению

"Радует и поколение, которому чуть более сорока лет, многие заочно получают образование зоотехников, — продолжает Н. Л. Сомов. — Например, Светлана Сергеева пришла к нам простой дояркой в начале создания комплекса — доила самую первую отелившуюся корову. Сейчас она учится заочно, но уже назначена зоотехником по кормлению и отлично справляется с работой по составлению рационов для шестнадцати отдельных групп животных по двадцати двум показателям микроэлементов".

Доильный зал

"Радна" является самым высокотехнологичным молочным комплексом в Самарской области. Автоматизированный доильный зал "Карусель" позволяет работать с большим количеством коров. Компьютер считывает информацию о каждой из них, контролирует физиологическое состояние, процесс дойки и заносит в память сведения о продуктивности и качестве молока.

Не меньше чем производственным достижениям радуются в хозяйстве победам в спорте и в общественной жизни. В этом году среди трудовых коллективов сельского поселения Арзамасцевка впервые прошли спортивные соревнования, организаторами которых стали глава администрации В. А. Марчук и "РАДНА". Более десяти волейбольных команд сошлись в борьбе за "Молочный кубок". Победа "РАДНЫ" стала еще одним доказательством того, что коллектив комплекса дружный и целеустремленный.

Команда РАДНА -победитель волейбольного турнира "Молочный кубок" среди команд поселения Арзамасцевка, Богатовсого района

Не забывают в компании и о социальной ответственности. Как рассказала директор Беловской средней школы Г. Г. Соколова, каждый ученик ежедневно бесплатно обеспечен кружкой свежего вкуснейшего молока с комплекса "РАДНА".

"Это очень важно для растущего организма, а особенно для тех детей, в чьих семьях своего молока нет, и не самый высокий достаток. Мы рады тому, что "РАДНА" рядом с нами", — сказала она.

Как рассказал Н. Л. Сомов, в молочный комплекс в селе Беловка инвестировано около миллиарда рублей, в основном кредитных средств. Для строительства новых молочных комплексов подготовлены еще три площадки. Опыт создания самого крупного и высокотехнологичного комплекса региона позволит создать еще более эффективные производства, обеспечивающие качественное и долгосрочное развитие всей молочной отрасли Самарской области.

Н. Л. Сомов, председатель совета директоров ГК "РОСБИ":

— Для успешной работы в молочном животноводстве необходимы четыре слагаемых, так называемые 4 "К": кадры, коровы, кормление и комфорт. Положительный результат есть только тогда, когда налажена успешная работа в каждом из этих направлений. Самая первая и самая сложная задача — создание коллектива. Ядро нашего коллектива составляют молодые специалисты, недавние выпускники Сергиевского губернского техникума и Самарской сельскохозяйственной академии. Мы рады позитивному настрою этих парней и девчат, нацеленности на эффективную работу.