В Самаре подвели итоги субботника, прошедшего 15 апреля

В понедельник, 17 апреля, глава Самары Олег Фурсов провел еженедельное оперативное совещание с главами внутригородских районов, руководителями департаментов мэрии и муниципальных предприятий областной столицы.

На нем, в частности, подвели итоги общегородского субботника, прошедшего 15 апреля. По словам первого заместителя главы города Владимира Василенко, всего по городу в тот день в работах по уборке городских улиц и дворов участвовало 31 998 человек.

Особо Олег Фурсов подчеркнул роль общественных советов в организации этой работы. Также мэр города заострил внимание присутствующих на том, какое внимание уделяет деятельности общественных советов губернатор Николай Меркушкин. Вокруг каждого такого совета в итоге должен сформироваться актив из неравнодушных граждан.