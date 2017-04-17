В Самаре подвели итоги субботника, прошедшего 15 апреля

В понедельник, 17 апреля, глава Самары Олег Фурсов провел еженедельное оперативное совещание с главами внутригородских районов, руководителями департаментов мэрии и муниципальных предприятий областной столицы.
На нем, в частности, подвели итоги общегородского субботника, прошедшего 15 апреля. По словам первого заместителя главы города Владимира Василенко, всего по городу в тот день в работах по уборке городских улиц и дворов участвовало 31 998 человек.
Особо Олег Фурсов подчеркнул роль общественных советов в организации этой работы. Также мэр города заострил внимание присутствующих на том, какое внимание уделяет деятельности общественных советов губернатор Николай Меркушкин. Вокруг каждого такого совета в итоге должен сформироваться актив из неравнодушных граждан.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(