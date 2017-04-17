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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре подвели итоги субботника, прошедшего 15 апреля

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 17 апреля, глава Самары Олег Фурсов провел еженедельное оперативное совещание с главами внутригородских районов, руководителями департаментов мэрии и муниципальных предприятий областной столицы.

На нем, в частности, подвели итоги общегородского субботника, прошедшего 15 апреля. По словам первого заместителя главы города Владимира Василенко, всего по городу в тот день в работах по уборке городских улиц и дворов участвовало 31 998 человек.

Особо Олег Фурсов подчеркнул роль общественных советов в организации этой работы. Также мэр города заострил внимание присутствующих на том, какое внимание уделяет деятельности общественных советов губернатор Николай Меркушкин. Вокруг каждого такого совета в итоге должен сформироваться актив из неравнодушных граждан.

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