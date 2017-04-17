Команда шпажистов Самарской области взяла "серебро" чемпионата России

В Арзамасе проходит чемпионат России по фехтованию. В командных соревнованиях по шпаге среди мужчин второе место заняли спортсмены Самарской области.

Команда Самарской области (Николай Сторожилов, Павел Сухов, Павел Сухов (полный тезка), Максим Шиляев) в финале встречалась с соперниками из Москвы. В упорной борьбе победу одержали столичные шпажисты - 45:33, сообщает министерство спорта Самарской области.