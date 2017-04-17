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Олимпийские Спорт

Самарская гимнастка Ксения Полякова завоевала серебро этапа Кубка мира

ПЕЗАРО. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В итальянском городе Пезаро состоялся этап Кубка мира по художественной гимнастике. В составе сборной России выступала самарская спортсменка Ксения Полякова.

В групповых упражнениях c мячами и скакалками Ксения Полякова завоевала серебряную награду турнира, сообщает министерство спорта Самарской области.

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