Самарская гимнастка Ксения Полякова завоевала серебро этапа Кубка мира

В итальянском городе Пезаро состоялся этап Кубка мира по художественной гимнастике. В составе сборной России выступала самарская спортсменка Ксения Полякова.

В групповых упражнениях c мячами и скакалками Ксения Полякова завоевала серебряную награду турнира, сообщает министерство спорта Самарской области.