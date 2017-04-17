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Облправительство Власть и политика

Областную программу по благоустройству муниципалитетов продлили до 2020 года

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Программу "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области" продлили до 2020 года. 14 апреля соответствующее постановление появилось на сайте областного правительства.


Напомним, программа была принята в декабре 2014 года. На тот момент более 30% улиц, набережных и скверов в муниципалитетах были не оборудованы освещением, около 50% были освещены не в полном объеме. В запущенном состоянии находились поселковые скверы, плохо ремонтировались тротуары. Однако уже с 2015 года ситуация начала меняться к лучшему. Каждый из муниципалитетов формировал свой перечень объектов, требующих благоустройства. Рассмотрев заявку, областной бюджет выделял субсидии на финансирование соответствующих работ. В результате во многих дворах появились детские площадки, в скверах высадили деревья, отремонтировали фасады сельских домов.
Изначальна программа была рассчитана на 2014-2018 гг., однако 14 апреля правительство решило продлить ее до 2020 года. Объем финансирования на текущий год остался неизменным и составляет 801,2 млн рублей. А вот в 2018 г. вместо 657,2 млн руб. будет выделено 957,6 млн руб., при этом 657,1 млн руб. составят средства федерального бюджета. Такая же сумма поступит в 2019 и в 2020 годах.

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