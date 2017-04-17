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Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин и Ростислав Хугаев обсудили строительство этнографического комплекса "Парк дружбы народов"

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 17 апреля, губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел рабочую встречу с основателем ГК "Амонд", почетным строителем России и председателем региональной общественной организации "Союз народов Самарской области" Ростиславом Хугаевым.

Николай Меркушкин и Ростислав Хугаев обсудили строительство этнографического комплекса "Парк дружбы народов" Николай Меркушкин и Ростислав Хугаев обсудили строительство этнографического комплекса "Парк дружбы народов"
Фото: Светлана Осьмачкина

Ростислав Хугаев рассказал о ходе строительства этнографического комплекса "Парк дружбы народов" в микрорайоне Волгарь Куйбышевского района Самары. Новый этнографический комплекс позволит жителям и гостям города узнать о традициях, истории, культуре народов, живущих на территории Самарской области.

"Парк дружбы — это то, что мы оставляем для своих потомков. Это в своем роде первый комплекс в России. Он значимый не только для Самарской области, но для всей страны", — отметил Ростислав Хугаев.

Он также подчеркнул, что проект национального парка был признан одним из лучших Евразийским экономическим сообществом. В настоящий момент возведены корпуса семи национальных домов, в парке началась высадка деревьев и кустарников.

Также здесь будут обустроены декоративные дорожки и лужайки для отдыха. "Благодаря частно-государственному партнерству мы планируем завершить объект в ближайшее время", — пояснил Ростислав Хугаев.

В ходе беседы Ростислав Хугаев поблагодарил главу региона за поддержку в строительстве двусторонней дороги по ул. Солженицына, которая соединит микрорайон Волгарь с Парком дружбы народов. "Уже ведутся работы, в этом году дорога будет построена. Это очень важно, ведь каждому новому объекту необходимо благоустройство прилегающей территории", — отметил Ростислав Хугаев.

Напомним, "Парк дружбы народов" — архитектурный ансамбль из 22 подворий, раскрывающих культуру этносов, проживающих в Самарском крае. Основной принцип организации пространства комплекса — равенство. Каждое подворье имеет одинаковые размеры: 5 соток земли. В каждом доме планируется организовать интерактивную этнографическую комнату, лингафонные кабинеты, национальную библиотеку, ремесленную мастерскую. В них будут представлены предметы быта и творчества — все, что отражает особенности культур и дух поселений.

Центральным объектом комплекса станет Дом национальностей, включающий в себя концертный зал, конференц-зал, помещения для общественных молодежных организаций и гостиничные номера. В "Парке дружбы народов" будет построен ЗАГС.

В центре этнокультурного комплекса предусмотрена площадь для проведения национальных праздников, в которых смогут участвовать 10-15 тыс. человек. На выставочных площадках одновременно смогут присутствовать не менее 2,5 тыс. экспониаторов.

За основной территорией "Парка дружбы народов" будет создан семейный парк с максимальным сохранением живописного естественного ландшафта. В этнокультурном комплексе планируется проведение экскурсий, концертов, конференций, национальных свадеб, межнациональных праздников и фестивалей.

Кроме того, Парк дружбы народов станет одним из тех объектов, который станет визитной карточкой региона и вызовет высокий интерес у гостей Самары в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 года.

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Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.

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озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)

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по чаще приезжайте Жорес

Elena Lebedeva 19 июля 2015 21:35 Жители Красной Глинки поблагодарили Николая Меркушкина за новую набережную

Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

Клавдия Латышева 17 июля 2015 05:48 Губернатор: "Дееспособный районный уровень власти - благо для города"

Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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