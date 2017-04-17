Николай Меркушкин и Ростислав Хугаев обсудили строительство этнографического комплекса "Парк дружбы народов"

В понедельник, 17 апреля, губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел рабочую встречу с основателем ГК "Амонд", почетным строителем России и председателем региональной общественной организации "Союз народов Самарской области" Ростиславом Хугаевым.

Ростислав Хугаев рассказал о ходе строительства этнографического комплекса "Парк дружбы народов" в микрорайоне Волгарь Куйбышевского района Самары. Новый этнографический комплекс позволит жителям и гостям города узнать о традициях, истории, культуре народов, живущих на территории Самарской области.

"Парк дружбы — это то, что мы оставляем для своих потомков. Это в своем роде первый комплекс в России. Он значимый не только для Самарской области, но для всей страны", — отметил Ростислав Хугаев.

Он также подчеркнул, что проект национального парка был признан одним из лучших Евразийским экономическим сообществом. В настоящий момент возведены корпуса семи национальных домов, в парке началась высадка деревьев и кустарников.

Также здесь будут обустроены декоративные дорожки и лужайки для отдыха. "Благодаря частно-государственному партнерству мы планируем завершить объект в ближайшее время", — пояснил Ростислав Хугаев.

В ходе беседы Ростислав Хугаев поблагодарил главу региона за поддержку в строительстве двусторонней дороги по ул. Солженицына, которая соединит микрорайон Волгарь с Парком дружбы народов. "Уже ведутся работы, в этом году дорога будет построена. Это очень важно, ведь каждому новому объекту необходимо благоустройство прилегающей территории", — отметил Ростислав Хугаев.

Напомним, "Парк дружбы народов" — архитектурный ансамбль из 22 подворий, раскрывающих культуру этносов, проживающих в Самарском крае. Основной принцип организации пространства комплекса — равенство. Каждое подворье имеет одинаковые размеры: 5 соток земли. В каждом доме планируется организовать интерактивную этнографическую комнату, лингафонные кабинеты, национальную библиотеку, ремесленную мастерскую. В них будут представлены предметы быта и творчества — все, что отражает особенности культур и дух поселений.

Центральным объектом комплекса станет Дом национальностей, включающий в себя концертный зал, конференц-зал, помещения для общественных молодежных организаций и гостиничные номера. В "Парке дружбы народов" будет построен ЗАГС.

В центре этнокультурного комплекса предусмотрена площадь для проведения национальных праздников, в которых смогут участвовать 10-15 тыс. человек. На выставочных площадках одновременно смогут присутствовать не менее 2,5 тыс. экспониаторов.

За основной территорией "Парка дружбы народов" будет создан семейный парк с максимальным сохранением живописного естественного ландшафта. В этнокультурном комплексе планируется проведение экскурсий, концертов, конференций, национальных свадеб, межнациональных праздников и фестивалей.

Кроме того, Парк дружбы народов станет одним из тех объектов, который станет визитной карточкой региона и вызовет высокий интерес у гостей Самары в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 года.