Главу поселения Кротково подозревают в служебном подлоге

В Похвистневском районе следственный отдел регионального СУ СК России по результатам прокурорской проверки возбудил уголовное дело в отношении главы сельского поселения Кротково 61-летнего Владимира Еремеева, сообщает областная прокуратура.
По версии правоохранителей, в феврале 2016 г. он фиктивно принял на работу в администрацию своего родственника. До марта 2017 г. этому человеку начисляли зарплату. Всего Еремеев сумел получить более 97 тыс. руб. и распорядился ими в своих интересах.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"). Ход расследования контролирует прокуратура.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?