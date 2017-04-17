Главу поселения Кротково подозревают в служебном подлоге

В Похвистневском районе следственный отдел регионального СУ СК России по результатам прокурорской проверки возбудил уголовное дело в отношении главы сельского поселения Кротково 61-летнего Владимира Еремеева, сообщает областная прокуратура.

По версии правоохранителей, в феврале 2016 г. он фиктивно принял на работу в администрацию своего родственника. До марта 2017 г. этому человеку начисляли зарплату. Всего Еремеев сумел получить более 97 тыс. руб. и распорядился ими в своих интересах.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"). Ход расследования контролирует прокуратура.