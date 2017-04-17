В Самаре женщину обвиняют в том, что бросила беременную кошку под машину

Следственный отдел по Кировскому району Самары СК РФ завершил расследование уголовного дела сотрудницы кинологической службы, обвиняемой в жестоком обращении с животными (ч. 1 ст. 245 УК РФ), сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 6 октября 2016 г. обвиняемая на обочине проезжей части ул. Олимпийской в Кировском районе из хулиганских побуждений, в присутствии малолетних бросила под колеса мимо проезжающего автомобиля беременную кошку, которая получила смертельные травмы. Впоследствии животному сделали эвтаназию.

"Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в федеральный суд Кировского района Самары для рассмотрения по существу", - сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.