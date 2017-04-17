В Чапаевске расследуют порчу земли нефтепродуктами

Сотрудники спецпрокуратуры по особо режимным объектам при проверке, проведенной совместно со специалистом Управления Росприроднадзора в Самарской области, в районе бывшего складского помещения ФКП "Чапаевский механический завод" обнаружили загрязнение почвы площадью 2600 кв. м, сообщает областная прокуратура.
На участке размером 50 на 52 м были разлиты нефтесодержащие отходы. Вред, причиненный почве как объекту охраны окружающей среды, составил более 10 млн рублей.
В связи с этим в ОД О МВД России по Чапаевску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ "Порча земли". Ход расследования дела находится на контроле спецпрокуратуры.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?