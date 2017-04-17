В Чапаевске расследуют порчу земли нефтепродуктами

Сотрудники спецпрокуратуры по особо режимным объектам при проверке, проведенной совместно со специалистом Управления Росприроднадзора в Самарской области, в районе бывшего складского помещения ФКП "Чапаевский механический завод" обнаружили загрязнение почвы площадью 2600 кв. м, сообщает областная прокуратура.

На участке размером 50 на 52 м были разлиты нефтесодержащие отходы. Вред, причиненный почве как объекту охраны окружающей среды, составил более 10 млн рублей.

В связи с этим в ОД О МВД России по Чапаевску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ "Порча земли". Ход расследования дела находится на контроле спецпрокуратуры.