Осужденный за убийство охранника металлургического завода добивается снижения срока

На 20 апреля назначено рассмотрение кассационной жалобы 51-летнего Сергея Аверьянова, отбывающего срок в ИК № 3 за убийство охранника металлургического завода в 2002 году.

Тогда областной суд приговорил его к 18 годам лишения свободы за кражи металла, избиение и участие в жестоком убийстве сотрудника службы безопасности Камиля Яваева. А четверо сообщников Аверьянова получили от восьми до 19 лет заключения.

В 2011 г. суд привел приговор в соответствие с изменившимся законодательством, и срок наказания Аверьянову был снижен до 17 лет, но этого уменьшения сидельцу показалось мало. И из-за того, что ни сам Аверьянов, ни его адвокат на заседании не присутствовали, это решение было несколько раз отменено.

Защитник интересов осужденного дошел до Верховного Суда, который 30 марта постановил рассмотреть жалобу Аверьянова в президиуме областного суда.