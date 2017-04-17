Осужденный за убийство охранника металлургического завода добивается снижения срока

На 20 апреля назначено рассмотрение кассационной жалобы 51-летнего Сергея Аверьянова, отбывающего срок в ИК № 3 за убийство охранника металлургического завода в 2002 году.
Тогда областной суд приговорил его к 18 годам лишения свободы за кражи металла, избиение и участие в жестоком убийстве сотрудника службы безопасности Камиля Яваева. А четверо сообщников Аверьянова получили от восьми до 19 лет заключения.
В 2011 г. суд привел приговор в соответствие с изменившимся законодательством, и срок наказания Аверьянову был снижен до 17 лет, но этого уменьшения сидельцу показалось мало. И из-за того, что ни сам Аверьянов, ни его адвокат на заседании не присутствовали, это решение было несколько раз отменено.
Защитник интересов осужденного дошел до Верховного Суда, который 30 марта постановил рассмотреть жалобу Аверьянова в президиуме областного суда.
Последние комментарии
С мужиками всё понятно, хотели заработать, но не получилось. А вот заказчица мутная какая-то. Сначала не платила налоги и это, при её фирменном опыте, наталкивает на мысль, что делала она это умышленно. Но налоговая про это узнала. Потом Васильева решила через взятку решить свои проблемы. Продала всё на 16,5 млн? У меня сразу возникает вопрос, а что ж там за квартира такая была да ещё и Самаре или машина миллионов за 6, чтобы такую сумму набрать? Некоторые граждане РФ и за 25 лет такое не насобирают. Далее. Продала она всё и куда деньги делись, если наши муляж? Подсудимые явно не успели ими завладеть. И потом, сначала она решила дать взятку судье, затем передумала. Передумала и передумала, позвонила бы этим двум и сказала, что отказывается от сделки. Зачем их сдавать-то? Вот что не понятно. Её адвокат плачется за неё, что она осталась "гол как сокол" на старости лет, но на адвоката она нашла деньги, тем более с присутствием оного в суде, а не просто для консультации. А у подсудимых разве нет проблем? Может у кого-то из них дети без отца будут расти или кто-то из родных умрёт от разрыва сердца? Это разве компенсирует потерю имущества, если потеря вообще имеет место быть? Жаль, что человечность и совесть у некоторых людей спит или уходит в загул. Люди какие-то злые стали.
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????
Если он проходил свидетелем по делу о гибели Черных, то он по-любому должен был что-то видеть, иначе его бы и в суд для допроса не вызывали. А если он что-то видел, и ничего не предпринял - то это уже бездействие. Видимо, стражи порядка у нас выше закона. Интересно, Янзин всё ещё при погонах?