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В день 100-летия со дня рождения Виктора Петровича Земеца его вдове вручили знак "Куйбышев — запасная столица" На участке Ново-Садовой на все лето ограничат парковку автотранспорта В Самаре подвели итоги субботника, прошедшего 15 апреля В СГЭУ всех желающих бесплатно проверят на ВИЧ В Самарской области в ближайшие дни пройдут дожди

Общество

В день 100-летия со дня рождения Виктора Петровича Земеца его вдове вручили знак "Куйбышев — запасная столица"

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 17 апреля, исполнилось 100 лет со дня рождения генерального директора Куйбышевского авиационного завода, героя Социалистического Труда Виктора Петровича Земеца (17.04.1917 — 2.08.1992).

Памятный знак "Куйбышев — запасная столица", цветы и подарки от имени губернатора Николая Меркушкина вдове Земеца, Нине Павловне, вручил заместитель председателя правительства — министр промышленности и технологий Самарской области Сергей Безруков.

"Виктор Петрович много сделал для авиационной отрасли Куйбышева и Советского Союза, он отдавал все силы и энергию, чтобы вывести заводы, которыми руководил, на самый высокий уровень, — отметил Сергей Безруков. — Вокруг него объединилась передовая научная мысль, инженеры и рабочие, которые совершили авиационный подвиг — выпускали огромное количество гражданских и военных самолетов. Это были героические люди, которые любили свое предприятие и Самару. И дело их живет".

В знак уважения и признательности Сергей Безруков вручил Нине Павловне букет от губернатора Николая Меркушкина, чайный сервиз и памятный знак "Куйбышев — запасная столица". Также со столетием со дня рождения супруга ее поздравили первый заместитель главы Самары Владимир Сластенин, глава Ленинского района Дмитрий Титов и соратники Земеца.

"Спасибо, что помните", — поблагодарила Нина Павловна и добавила: "Когда Николая Ивановича только назначили, я сразу отметила: у него хватка как у моего мужа. Он всегда что-то делает, строит, обновляет".

Ее поддержал коллега Земеца, бывший главный специалист КуАЗа, директор заводов "Авиаагрегат" и "Электрощит" Олег Ермолов. Он рассказал гостям, что Виктор Петрович огромное внимание уделял созданию социальной инфраструктуры города.

С его подачи на месте бараков на Безымянке появился Юнгородок с многоэтажками, детскими садами, школами, магазинами, он был инициатором строительства второго в городе Дворца спорта — легкоатлетического манежа, турбаз и пионерских лагерей, птицефабрики в Курумоче, Дома культуры в подшефной Большой Черниговке и других объектов.

В заводских цехах во времена его директорства был восстановлен найденный в карельских болотах Ил-2, и 9 мая 1975 года установлен на постамент на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова.

"Нет ни одного человека, который для нашего города сделал больше, чем он. Все возводилось силами работников в свободное время. Благодаря появлению домов в Юнгородке сбылась "хрустальная мечта" тысяч работников завода — из бараков они переехали в собственные квартиры", — напомнил Олег Ермолов.

В этот знаменательный день он также много говорил о Викторе Петровиче как руководителе крупнейшего авиазавода. При нем на КуАЗе одновременно строили сразу несколько модификаций самолетов — и гражданских, и военных. При этом все задачи выполнялись неукоснительно, каким бы сложными они не были. В 1979 году КуАЗ выпустил за год 72 машины, по сути, каждые четыре дня строился один самолет.

"Это даже трудно представить! А когда в октябре 1969 года Виктор Петрович возглавил завод, мы были уверены, что до конца года нам не удастся построить 3 самолета. Он пришел — и вдруг все "закрутилось". Потом был план 5, 6, 9, 12, 18 самолетов в год. Когда нам поставили задачу выпустить 36 самолетов, даже оптимисты говорили: "Это нереально!". Но план был выполнен. Да, мы очень много работали, но если бы не воля Виктора Петровича и четкое понимание, как этого добиться, у нас бы ничего не получилось", — заверил Олег Ермолов.

Виктор Петрович Земец родился 17 апреля 1917 года в Воронеже, в рабочей семье. Практически вся жизнь Земеца связана с Куйбышевским авиационным заводом. В 1930-е годы, после окончания техникума, он пришел работать на Воронежский самолетостроительный завод, который во время войны был эвакуирован в Куйбышев. Он принимал участие в строительстве гордости СССР — самолета АНТ-25, на котором Чкалов, Байдуков и Беляков совершили беспосадочный перелет из Москвы в США. В начале 1940-х в Воронеже начали также выпускать Ил-2, который продолжали делать во время Великой Отечественной войны на волжской земле. В 1953 году Земец заочно окончил Куйбышевский плановый институт, продолжая работать на КуАЗе. В это время на заводе начали делать бомбардировщики Ту-95 и ракетоносцы Ту-95 К. В 1961 году Виктора Петровича назначают директором куйбышевского завода № 35, впоследствии — "Авиаагрегат". В годы его руководства на предприятии освоили выпуск шасси для самолетов Ан-24, Ту-134, Су-24 и вертолетов Ми-6, Ми-10, К-25, К-27. После того, как в октябре 1969 года Земец был назначен генеральным директором Куйбышевского авиационного завода, здесь начался серийный выпуск самолета Ту-154, который на долгие годы стал визитной карточкой КуАЗа. Виктор Петрович Земец — Герой Социалистического труда, лауреата Госпремии СССР, почетный гражданин Самары. В 2007 году ул. Псковская Самары была переименована в улицу Виктора Земеца.

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