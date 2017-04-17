В Кинельском районе возбуждено уголовное дело в связи с незаконным убийством двух косуль

В Кинельском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты, сообщает пресс-служба прокуратура Самарской области.
По версии предварительного расследования, 12 февраля 2017 г. неизвестный в охотхозяйстве "Тургеневское" Кинельского района незаконно застрелил двух косуль сибирских, причинив департаменту охоты и рыболовства Самарской области ущерб 160 тыс. рублей.
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Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?