В Кинельском районе возбуждено уголовное дело в связи с незаконным убийством двух косуль

В Кинельском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты, сообщает пресс-служба прокуратура Самарской области.

По версии предварительного расследования, 12 февраля 2017 г. неизвестный в охотхозяйстве "Тургеневское" Кинельского района незаконно застрелил двух косуль сибирских, причинив департаменту охоты и рыболовства Самарской области ущерб 160 тыс. рублей.