Жителя Приволжского района осудили за выращивание конопли

Приволжский районный суд рассмотрел уголовное дело Валерия Грызлова, которого обвиняли в культивировании наркосодержащих растений, а также их хранении без цели сбыта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Самарской области.

Как было установлено, мужчина незаконно культивировал коноплю для личного употребления. Он вырастил не менее 25 растений, измельчил их и незаконно хранил дома.

Суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Также мужчину обязали выплатить штраф 20 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.