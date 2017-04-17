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Суды Происшествия

Жителя Приволжского района осудили за выращивание конопли

ПРИВОЛЖЬЕ. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приволжский районный суд рассмотрел уголовное дело Валерия Грызлова, которого обвиняли в культивировании наркосодержащих растений, а также их хранении без цели сбыта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Самарской области.

Как было установлено, мужчина незаконно культивировал коноплю для личного употребления. Он вырастил не менее 25 растений, измельчил их и незаконно хранил дома.

Суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Также мужчину обязали выплатить штраф 20 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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Мелина Ч. 16 апреля 2017 20:56 Начался суд по делу о предложении посредничества в передаче взятки судье президиума ВС РФ

С мужиками всё понятно, хотели заработать, но не получилось. А вот заказчица мутная какая-то. Сначала не платила налоги и это, при её фирменном опыте, наталкивает на мысль, что делала она это умышленно. Но налоговая про это узнала. Потом Васильева решила через взятку решить свои проблемы. Продала всё на 16,5 млн? У меня сразу возникает вопрос, а что ж там за квартира такая была да ещё и Самаре или машина миллионов за 6, чтобы такую сумму набрать? Некоторые граждане РФ и за 25 лет такое не насобирают. Далее. Продала она всё и куда деньги делись, если наши муляж? Подсудимые явно не успели ими завладеть. И потом, сначала она решила дать взятку судье, затем передумала. Передумала и передумала, позвонила бы этим двум и сказала, что отказывается от сделки. Зачем их сдавать-то? Вот что не понятно. Её адвокат плачется за неё, что она осталась "гол как сокол" на старости лет, но на адвоката она нашла деньги, тем более с присутствием оного в суде, а не просто для консультации. А у подсудимых разве нет проблем? Может у кого-то из них дети без отца будут расти или кто-то из родных умрёт от разрыва сердца? Это разве компенсирует потерю имущества, если потеря вообще имеет место быть? Жаль, что человечность и совесть у некоторых людей спит или уходит в загул. Люди какие-то злые стали.

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Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????

Александра Будаева 09 февраля 2017 14:00 Суд не увидел вины полицейского, не остановившего жестокую расправу

Если он проходил свидетелем по делу о гибели Черных, то он по-любому должен был что-то видеть, иначе его бы и в суд для допроса не вызывали. А если он что-то видел, и ничего не предпринял - то это уже бездействие. Видимо, стражи порядка у нас выше закона. Интересно, Янзин всё ещё при погонах?

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