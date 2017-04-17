В Кинельском районе осудили водителя, по вине которого в ДТП погибли два человека

Суд Кинельского района вынес обвинительный приговор Александру Иванову. Его признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, Иванов ехал на своей машине. Автомобиль занесло на правую обочину, где он врезался в металлическое ограждение, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, два пассажира которой от полученных травм скончались.

Во время рассмотрения дела подсудимый частично возместил моральный вред потерпевшим — 200 тыс. рублей.

Суд назначил мужчине два с половиной года лишения свободы в колонии-поселении, а также на три с половиной года лишил его водительских прав. Приговор в законную силу не вступил.