В понедельник, 17 апреля, губернатор Николай Меркушкин провел совещание с министром управления финансами Сергеем Кандеевым и министром социально-демографической и семейной политики Мариной Антимоновой по вопросу изменения системы социальных выплат.

Губернатор: "Если лимит по транспортным картам превышен по объективным причинам – мы будем оказывать дополнительную помощь гражданам"

Напомним, новая система, основная на адресном подходе наиболее нуждающимся гражданам, начала действовать в регионе с 1 марта. Марина Антимонова доложила главе региона, что в настоящий момент выплаты за жилищно-коммунальные услуги произведены почти 90% льготополучателям региона.

Основной причиной, по которой выплаты не производятся, является задолженность за услуги ЖКХ самих жителей. Доля граждан, не получивших льготы из-за несвоевременного предоставления сведений управляющими компаниями и ТСЖ, составила менее 1%.

По словам Марины Антимоновой, в Самаре льготы получили 91% граждан (в прошлом месяце — 85%), в Тольятти показатель превысил 90%. В числе отстающих — Елховский район, где основной причиной стала работа недобросовестной управляющей компании.

Глава региона подчеркнул, что в каждом отдельном случае будет проведена детальная проверка в отношении ответственных лиц.

"Я еще раз хочу сказать, что будут проверять и вашу деятельность. Это Вы должны довести до каждого работника. Найдем нарушения — сразу подключим прокуратуру. Никого не пожалеем, — обратился к Марине Антимоновой губернатор. — Если остались люди, которые саботируют эту работу, если они что-то прячут и хотят дальше мухлевать — будут заведены уголовные дела".

Глава региона отметил, что проверки будут проводиться также в отношении министерства энергетики и ЖКХ, управляющих компаний и администраций муниципальных образований.

Также в ходе совещания Марина Антимонова подчеркнула, что ведется мониторинг использования льготных транспортных карт. По его результатам на первую половину апреля количество зафиксированных случаев превышения лимита значительно меньше аналогичного периода в марте.

"По результатам мониторинга мы примем решение, каким категориям граждан необходимо помочь. Понятно, что отдельные категории инвалидов точно нуждаются в поддержке. Они ездят больше всех, потому что в этом есть реальная необходимость. А по остальным случаям мы должны разбираться. Если лимит превышен по объективным причинам — мы будем оказывать дополнительную помощь гражданам, если продолжают иметь место серые схемы — заводить уголовные дела", — подчеркнул губернатор.

В связи с этим глава региона поставил задачу продолжить детальный мониторинг: "Мы должны знать абсолютно объективную обстановку".

В завершение совещания был затронут вопрос так называемых двойных квитанций за услуги ЖКХ. Губернатор подчеркнул, что все случаи злоупотреблений должны фиксироваться и направляться в комиссию по лицензированию управляющих компаний.