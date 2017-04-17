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Баскетбол Спорт

БК "Самара-ДЮБЛ" проиграл финал ЦСКА - 57:65

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре, 17 апреля, состоялся заключительный матч баскетбольного "Финала восьми" ДЮБЛ, в котором "Самара-ДЮБЛ" встречалась с ЦСКА.

БК "Самара-ДЮБЛ" проиграл финал ЦСКА - 57:65 БК "Самара-ДЮБЛ" проиграл финал ЦСКА - 57:65
Фото: Максим АБРАМОВ

Самарцы, видимо, немного переволновавшись, "проспали" стартовый отрезок: нахватали фолов и позволили москвичам повести в счете. Но затем Дмитрий Гусенков своей активностью взбодрил команду. Хозяева не позволили сопернику убежать вперед, а временами и сами вырывались в лидеры. И все же первая четверть осталась за ЦСКА: две трехи подряд на последней минуте позволили им вновь почувствовать себя хозяевами положения (13:19).

Во втором периоде игра у самарцев разладилась. Более шести минут без набранных очков — и москвичи к большому перерыву получили 15-очковое преимущество (18:33). Впрочем, болельщики (а сегодня наверняка был поставлен рекорд последних сезонов в ДЮБЛ по посещаемости) не унывали и продолжать гнать команду вперед.

На пользу пошел и большой перерыв. После него самарцы включили, наконец, максимальные обороты. И к середине третьего периода Дмитрий Гусенков и Дмитрий Халдеев под громогласное скандирование: "Самара! Самара!" подытожили старания партнеров — рывок 15:0 свел отставание хозяев к минимуму, 36:37. ЦСКА смог остановить свое падение, но перед заключительной десятиминуткой отставание хозяев уже не выглядело катастрофическим: 40:46.

Вот только продолжить в том же ритме не получилось. За три минуты до финальной сирены армейцы вновь имели комфортные 13 очков задела (47:60). "Самара", конечно, не сдавалась, но ЦСКА своего уже не упустил - 57:65, сообщает официальный сайт клуба.

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