Самарская область полностью готова к проведению весенней посевной кампании, сообщил сайт регионального минсельхоза.
Глава ведомства Алексей Попов 14 апреля принял участие в селекторном совещании в режиме видеоконференции среди представителей аграрных ведомств Приволжского Федерального округа, организованном Минсельхозом России.
В мероприятии под председательством первого заместителя министра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова также приняли участие представители банковских структур, научно-исследовательских интитутов, аграрных вузов, руководители сельхозпредприятий области.
Совещание было посвящено подготовке к проведению сезонных полевых работ. Алексей Попов доложил, что Самарская область полностью готова к проведению весенней посевной кампании.
"Под урожай будущего года у нас подготовлена зябь на площади более 1,1 млн га, посеяно 426 тыс. га озимых, что на 30 тыс. га выше показателей прошлого года. В ряде территорий уже ведется их подкормка. Общая посевная площадь составит более 2,05 млн гектаров", — сообщил он.
Кроме того, министр отметил, что сельхозпредприятия региона полностью обеспечены семенами и горюче-смазочными материалами, а готовность техники превышает 97%.
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