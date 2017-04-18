В Сызрани задержаны подростки, разбившие линзы железнодорожных светофоров

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали двух несовершеннолетних, которые разбили линзы железнодорожных светофоров, сообщают в УТ МВД по ПФО.

По данным правоохранителей, несколькими днями ранее на станции "Сызрань-2" были разбиты линзы двух светофоров, применяемых в обеспечении работы железнодорожного транспорта.

В ходе поисковых мероприятий полицейские установили несовершеннолетних жителей Сызрани в возрасте 13 и 14 лет, которые совершили правонарушения.

Сейчас по данному факту следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Так же решается вопрос о привлечении родителей подростков к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних по ст. 5.35 КоАП РФ, что может обернуться для них штрафом в размере от 100 до 500 рублей.