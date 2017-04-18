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Происшествия

В Сызрани задержаны подростки, разбившие линзы железнодорожных светофоров

СЫЗРАНЬ. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали двух несовершеннолетних, которые разбили линзы железнодорожных светофоров, сообщают в УТ МВД по ПФО.

По данным правоохранителей, несколькими днями ранее на станции "Сызрань-2" были разбиты линзы двух светофоров, применяемых в обеспечении работы железнодорожного транспорта.

В ходе поисковых мероприятий полицейские установили несовершеннолетних жителей Сызрани в возрасте 13 и 14 лет, которые совершили правонарушения.

Сейчас по данному факту следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте  проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Так же решается вопрос о привлечении родителей подростков к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних по ст. 5.35 КоАП РФ, что может обернуться для них штрафом в размере от 100 до 500 рублей.

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Последние комментарии

Мелина Ч. 16 апреля 2017 20:56 Начался суд по делу о предложении посредничества в передаче взятки судье президиума ВС РФ

С мужиками всё понятно, хотели заработать, но не получилось. А вот заказчица мутная какая-то. Сначала не платила налоги и это, при её фирменном опыте, наталкивает на мысль, что делала она это умышленно. Но налоговая про это узнала. Потом Васильева решила через взятку решить свои проблемы. Продала всё на 16,5 млн? У меня сразу возникает вопрос, а что ж там за квартира такая была да ещё и Самаре или машина миллионов за 6, чтобы такую сумму набрать? Некоторые граждане РФ и за 25 лет такое не насобирают. Далее. Продала она всё и куда деньги делись, если наши муляж? Подсудимые явно не успели ими завладеть. И потом, сначала она решила дать взятку судье, затем передумала. Передумала и передумала, позвонила бы этим двум и сказала, что отказывается от сделки. Зачем их сдавать-то? Вот что не понятно. Её адвокат плачется за неё, что она осталась "гол как сокол" на старости лет, но на адвоката она нашла деньги, тем более с присутствием оного в суде, а не просто для консультации. А у подсудимых разве нет проблем? Может у кого-то из них дети без отца будут расти или кто-то из родных умрёт от разрыва сердца? Это разве компенсирует потерю имущества, если потеря вообще имеет место быть? Жаль, что человечность и совесть у некоторых людей спит или уходит в загул. Люди какие-то злые стали.

Александр Иванов 13 апреля 2017 11:02 В Самаре задержали украинского шпиона

Только фашиков здесь не хватало! Мало нам Питера?!

Павел Иванов 11 апреля 2017 17:55 В Самаре ребенок попал в больницу после посещения аквапарка

Потому что телефон с собой в аквапарке не носят)) А мужик в 2014 "не совсем утонул".... это был сотррудник аквапарка, который привел с собой "женьщину" и прыгнул в атракцион "унитаз"(где вода должна закручиваться по кругу) без воды, разбил голову и всплыл уже нахлебавшись.

Наталья Печёнкина 11 апреля 2017 08:39 В Самаре ребенок попал в больницу после посещения аквапарка

А сами родители почему скорую не вызвали?

Evgeniy Latyshev 11 апреля 2017 07:11 Из-за плохого самочувствия пассажирки в Курумоче экстренно сел самолет рейса Самара - Сочи

Что это за такой сотрудник дает такую информацию,которой не владеет? ) Это происшествие случилось в воскресенье 09 апреля, и плановый вылет рейса должен был быть в 8-55!

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