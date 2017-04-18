В Тольятти днем на улице спасали подростка, предположительно получившего травму головы

В понедельник, 17 апреля, примерно в 13:22, на ул. Ворошилова прохожие обнаружили 16-летнего подростка с признаками травмы головы и вызвали "скорую", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Прибывшие врачи городской службы "03" застали юношу без сознания в состоянии комы, сразу начали оказывать помощь и увезли его в лечебное учреждение.