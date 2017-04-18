В Самаре после совместного застолья в кафе у восьми человек появились признаки пищевого отравления

В понедельник, 17 апреля, в разных квартирах Самары понадобилась помощь семи взрослым и одному ребенку, предположительно отравившимся пищей во время совместного застолья, прошедшего накануне в одном из городских кафе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

По имеющимся сейчас данным, плохо себя почувствовали пять человек в квартире на ул. Калининградской, один человек в квартире на ул. Садовой, один человек в квартире на ул. Локомотивной и 12-летний подросток в квартире на ул. Ставропольской.

По данным медиков, все жаловались на тошноту и прочие симптомы, схожие с пищевой токсической инфекцией.

В итоге лечебное учреждение были доставлены бригадами "скорой" пять взрослых и ребенок. Два человека от поездки с стационары отказались.