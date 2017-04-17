16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинский университет станет опорным вузом В Самаре определили лучших преподавателей системы профобразования В школах Самарской области будет работать 701 дневной лагерь Николай Меркушкин распишется в дневниках у лучших учеников региона С 1 мая школьные электронные дневники можно будет увидеть только через код доступа к порталу госуслуг

Образование Общество

В Самаре определили лучших преподавателей системы профобразования

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 22
Версия для печати

В пятницу, 14 апреля, в Самаре объявили победителей конкурса профессионального мастерства "Преподаватель года профессиональных образовательных организаций Самарской области - 2017".

Фото: предоставлено организаторами

В этом году в конкурсе, учрежденном девять лет назад, приняли участие более 30 преподавателей из 21 учебного учреждения.

В номинации "Лучший мастер производственного обучения" первое место занял Юрий Филиппов, преподаватель Самарского колледжа сервиса производственного оборудования им. Е.В. Золотухина.

Второго места была удостоена преподаватель парикмахерской искусства Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна Маргарита Городецкая, третьего - преподаватель химии Новокуйбышевского нефтехимического техникума Лариса Ракитина.

В номинации "Преподаватель общеобразовательных, общих гуманитарных, социально-экономических, математических и общих естественнонаучных дисциплин" победила Анастасия Филюкова, преподаватель психологии Тольяттинского социально-педагогического колледжа. Второе место поделили Екатерина Бакушина, преподаватель истории Чапаевского губернского колледжа им. О. Колычева и Маргарита Мартынюк, преподаватель английского языка Самарского колледжа сервиса производственного оборудования им. Е. В. Золотухина, а третье - Светлана Сологуб, преподаватель парикмахерского искусства Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна и Августа Соловьёва,  преподаватель химии Самарского государственного колледжа.

Победителей награждал руководитель управления профессионального образования регионального минобра Александр Мочалов.

"Практически 60 лет назад был запущен первый спутник Земли. Но мы находимся на пороге совершенно иных технологий. И мы сегодня должны сделать так, чтобы новая эпоха была обеспечена мощным стартом. Это могут сделать только иначе обученные профессиональные кадры", - отметил он.

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

дань здоровому образу жизни
следствие политики по снижению злоупотребления алкоголем
результат появления рекламы на телевидении
альтернатива алкогольному пиву в различных ситуациях
альтернатива другим безалкогольным напиткам
Всего проголосовало: 362
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Яна Сагатовская 28 марта 2017 15:39 Через тернии к знаниям: по каким дорогам самарские дети ходят в школу

Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!

Ксения Штефан 25 ноября 2016 11:13 Прокуратура ведет проверку по жалобам родителей на поборы в детсаду в Крутых Ключах

Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.

Екатерина Шашкина 21 ноября 2016 19:05 Прокуратура ведет проверку по жалобам родителей на поборы в детсаду в Крутых Ключах

Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!

Виталий Цыганов 20 октября 2016 13:54 Прием заявлений в первые классы в Самаре стартует 16 декабря

Какой пакет документов подготовить?

Nataliia N K 06 апреля 2016 20:54 Четыре негосударственных вуза губернии вошли в список лучших в России

Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!

Фото на сайте

Старейший университет губернии отпраздновал юбилей

Старейший университет губернии отпраздновал юбилей

В Самаре наградили выпускников, получивших на ЕГЭ 100 баллов

В Самаре наградили выпускников, получивших на ЕГЭ 100 баллов

Впервые за 17 лет в Самаре откроют новую современную школу в Красноглинском районе

Впервые за 17 лет в Самаре откроют новую современную школу в Красноглинском районе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30