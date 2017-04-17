В Самаре определили лучших преподавателей системы профобразования

В пятницу, 14 апреля, в Самаре объявили победителей конкурса профессионального мастерства "Преподаватель года профессиональных образовательных организаций Самарской области - 2017".
В этом году в конкурсе, учрежденном девять лет назад, приняли участие более 30 преподавателей из 21 учебного учреждения.
В номинации "Лучший мастер производственного обучения" первое место занял Юрий Филиппов, преподаватель Самарского колледжа сервиса производственного оборудования им. Е.В. Золотухина.
Второго места была удостоена преподаватель парикмахерской искусства Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна Маргарита Городецкая, третьего - преподаватель химии Новокуйбышевского нефтехимического техникума Лариса Ракитина.
В номинации "Преподаватель общеобразовательных, общих гуманитарных, социально-экономических, математических и общих естественнонаучных дисциплин" победила Анастасия Филюкова, преподаватель психологии Тольяттинского социально-педагогического колледжа. Второе место поделили Екатерина Бакушина, преподаватель истории Чапаевского губернского колледжа им. О. Колычева и Маргарита Мартынюк, преподаватель английского языка Самарского колледжа сервиса производственного оборудования им. Е. В. Золотухина, а третье - Светлана Сологуб, преподаватель парикмахерского искусства Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна и Августа Соловьёва, преподаватель химии Самарского государственного колледжа.
Победителей награждал руководитель управления профессионального образования регионального минобра Александр Мочалов.
"Практически 60 лет назад был запущен первый спутник Земли. Но мы находимся на пороге совершенно иных технологий. И мы сегодня должны сделать так, чтобы новая эпоха была обеспечена мощным стартом. Это могут сделать только иначе обученные профессиональные кадры", - отметил он.
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!