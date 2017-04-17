В Самаре определили лучших преподавателей системы профобразования

В пятницу, 14 апреля, в Самаре объявили победителей конкурса профессионального мастерства "Преподаватель года профессиональных образовательных организаций Самарской области - 2017".

В этом году в конкурсе, учрежденном девять лет назад, приняли участие более 30 преподавателей из 21 учебного учреждения.

В номинации "Лучший мастер производственного обучения" первое место занял Юрий Филиппов, преподаватель Самарского колледжа сервиса производственного оборудования им. Е.В. Золотухина.

Второго места была удостоена преподаватель парикмахерской искусства Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна Маргарита Городецкая, третьего - преподаватель химии Новокуйбышевского нефтехимического техникума Лариса Ракитина.

В номинации "Преподаватель общеобразовательных, общих гуманитарных, социально-экономических, математических и общих естественнонаучных дисциплин" победила Анастасия Филюкова, преподаватель психологии Тольяттинского социально-педагогического колледжа. Второе место поделили Екатерина Бакушина, преподаватель истории Чапаевского губернского колледжа им. О. Колычева и Маргарита Мартынюк, преподаватель английского языка Самарского колледжа сервиса производственного оборудования им. Е. В. Золотухина, а третье - Светлана Сологуб, преподаватель парикмахерского искусства Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна и Августа Соловьёва, преподаватель химии Самарского государственного колледжа.

Победителей награждал руководитель управления профессионального образования регионального минобра Александр Мочалов.

"Практически 60 лет назад был запущен первый спутник Земли. Но мы находимся на пороге совершенно иных технологий. И мы сегодня должны сделать так, чтобы новая эпоха была обеспечена мощным стартом. Это могут сделать только иначе обученные профессиональные кадры", - отметил он.