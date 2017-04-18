В Самаре пройдет всероссийская акция "Бессмертный полк"

9 мая, в День Великой Победы, каждый может почтить память героев Великой Отечественной войны, став участником акции "Бессмертный полк". Для этого нужно изготовить портрет участника Великой Отечественной войны в формате А3 или А2, поместив фотографию на плотную основу.
Построение "Бессмертного полка" в Самаре будет происходить 9 мая в период с 09:00 до 10:15 на ул. Молодогвардейской (от Некрасовской до Ленинградской).
Пройти к месту сбора можно через три КПП:
- со стороны пер. Высоцкого в границах улиц Галактионовской и Молодогвардейской;
- со стороны ул. Некрасовской в границах Галактионовской и Молодогвардейской;
- со стороны ул. Некрасовской в границах Чапаевской и Молодогвардейской.
Ориентировочно с 10:15 участники акции начнут выстраиваться на ул. Молодогвардейской в одну монолитную колонну. После завершения прохождения парадных воинских расчетов и военной техники колонна "Бессмертного полка" выйдет на площадь им. В.В.Куйбышева, на которой в тот момент будут находиться более 26 тыс. зрителей.
Организацией сбора и построения участников акции в Самаре занимается Самарский союз молодежи. Более подробную информацию об акции можно получить по телефонам (846) 332-31-86, 332-77-12, на сайте Самарского союза молодежи samara.ruy.ru, в департаменте по делам молодежи Самарской области, в администрациях районов Самары.
Помощь в безвозмездном изготовлении фотографий можно получить в администрациях районов Самары, в центральной городской детской библиотеке (ул. Аэродромная, 16а), в центральной городской библиотеке имени Н.Крупской (ул. Самарская, 190б), где заявки от жителей будут приниматься до 3 мая текущего года.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!