На руководителя ДУИ Самары возбудили дело за плохое состояние объекта культурного наследия

В суд Самарского района Самары поступило административное дело, возбужденное в отношении руководителя городского департамента управления имуществом Сергея Черепанова.

27 февраля 2017 г. нарушение зафиксировал специалист отдела государственного надзора и административной практики управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

Ревизор обратил внимание на ненадлежащее состояние объекта культурного наследия "Торгово-складские корпуса мельницы Башкировых с квартирами для служащих" (находится на ул. Крупской, 3/ул. Водников, 20, лит. А, Б).

"В ходе проверки по контролю за состоянием объекта установлено раскрытие оконных заполнений второго и третьего этажей, попадание атмосферных осадков в здание, неудовлетворительное состояние водосточной системы, разрушение кровли здания, наличие угрозы целостности и сохранности объекта в связи с отсутствием своевременных работ по его сохранению, - рассказала Волга Ньюс пресс-секретарь суда Самарского района Анастасия Кулаковская. - Согласно протоколу, неудовлетворительное состояние объекта угрожает жизни и здоровью граждан, в связи с чем необходимо ограждение прилегающей территории, собственнику здания необходимо срочно провести консервационно-противоаварийные работы".

В отношении Черепанова было возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 7.13 КоАП РФ ("Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ"). Судебное заседание по этому делу назначено на 25 апреля. Черепанову грозит штраф до 300 тыс. рублей. Кроме того, чиновника, вероятно, все же обяжут привести объект в надлежащее состояние.