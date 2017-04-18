Четырехлетнюю самарчанку, выпавшую из окна шестого этажа, выписали из больницы

В Самаре девочку, упавшую с шестого этажа, выписали из больницы, сообщает samru.ru.

Напомним, вечером 30 марта в доме на ул. Ставропольской с балкона шестого этажа выпала четырехлетняя девочка.

Ребенок был госпитализирован с травмой живота и черепно-мозговой травмой.

Как рассказали порталу в больнице им. Середавина, в настоящее время ребенок выписан и отправился домой.