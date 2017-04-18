Четырехлетнюю самарчанку, выпавшую из окна шестого этажа, выписали из больницы

В Самаре девочку, упавшую с шестого этажа, выписали из больницы, сообщает samru.ru.
Напомним, вечером 30 марта в доме на ул. Ставропольской с балкона шестого этажа выпала четырехлетняя девочка.
Ребенок был госпитализирован с травмой живота и черепно-мозговой травмой.
Как рассказали порталу в больнице им. Середавина, в настоящее время ребенок выписан и отправился домой.
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Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!