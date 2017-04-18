В Самарской области пройдет Всероссийская акция "Библионочь-2017"

С 20 по 22 апреля в библиотеках Самарской области пройдет Всероссийская акция "Библионочь-2017". Она пройдет в России уже в шестой раз: в рамках проекта библиотеки книжные магазины, литературные музеи и культурные центры будут работать в ночное время и представят специальную программу.

Более сотни мероприятий состоится в эти дни в Самарской области. Главные события книжной акции пройдут 21 апреля на четырех основных площадках: в Самарской областной универсальной научной библиотеке, Самарской областной юношеской библиотеке, Самарской областной детской библиотеке и Самарской областной библиотеке для слепых.

21 апреля в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а) стартует Всероссийская акция "Библионочь-2017", главная тема которой - "Экология по-новому".

В программе мероприятий - работа площадок по разным тематическим направлениям: "Экология творчества", "Экология образа", "Экология мысли" и др. Каждая из площадок предложит участникам альтернативу привычному досугу. Интеллектуальные квесты - взамен компьютерных игр; каллиграфический диктант - вместо тривиальных сообщений в социальных сетях; "живые" книжные выставки - взамен скучных книжных шкафов; классическая музыка - на смену попсе и городскому шуму.

На площадке "Экология творчества" все желающие смогут научиться технологии 3D-иллюстрирования. Литературным источником вдохновения для иллюстраторов станут "Сказки черепахи Кири-Бум" легендарных самарских писателей Вениамина и Владимира Бондаренко.

Вжиться в образ героя детективной истории помогут квестологи из команды "Квестайм", которые проведут квест в "Кабаре "Черный кот". Отдел искусств предложит "Игру в классику", где каждый желающий сможет продемонстрировать свое знание классической музыки.

Радиостанция "Время звучать!" представит площадку "Живая студия "Время звучать!"; гостями студии станут музыканты Татьяна Елецкая (хэндпан, кахон) и Алексей Зулин (арфа).

Вместе с экскурсиями в книгохранилище библиотеки стартует площадка "Экология образа".

О том, кто такие фураги и какими образами славилась Самара 1970-х годов, расскажет писатель, обладатель премии "Дебют" Андрей Олех.

Пообщаться с носителями иностранных языков, понять образ иностранца можно в отделе литературы на иностранных языках.

Компания "Juice for you" даст всем желающим рекомендации по здоровому образу жизни, а также предложит гостям свежайшие соки и фруктовые коктейли.

Умение писать грамотно, без ошибок никогда не утратит своей актуальности, потому отдельного внимания заслуживает площадка "Экология слова", в рамках которой состоится каллиграфический диктант. Специалист по каллиграфии Николай Воронин проведет мастер-класс по изящному написанию букв, расскажет о гармонии каллиграфии и вместе со всеми примет участие в диктанте, письменными принадлежностями в котором станут перья и чернила.

В Музее книги и истории СОУНБ сотрудники отдела редких книг проведут экскурсии по новой выставке, посвященной поэзии Серебряного века: "Я - изысканность русской медлительной речи…".

Осмыслить самого себя и свои взаимоотношения с окружающими поможет театральный перформанс "Рефлексия" самарского театра "Город" в рамках площадки "Экология мысли". Перформанс основан на пьесе "Иллюзии" Ивана Вырыпаева и представляет собой прямое взаимодействие со зрителем. Артисты театра будут рассказывать добровольцам из зала истории из жизни супружеских пар, коллектив "Дайте Грэмми" представит музыкальную интерпретацию этих историй, а зрители смогут выразить эмоции, вызванные историями и музыкой, при помощи рисования светом - в технике фризлайт.

Кроме того, в рамках площадки дети младшего и среднего школьного возраста смогут поучаствовать в образовательном квесте "Искатель Рун", а газета "Волжская коммуна" и факультет журналистики Самарского университета предложат всем желающим соревнование по написанию лучшего репортажа-сенсации.

Программа мероприятий

Площадка "Экология творчества":

18:00-21:00 - 3D-иллюстрирование книги братьев Бондаренко "Сказки черепахи Кири-Бум" 6+ (краеведческий отдел, 2-й этаж);

18:00-22:00 - Живой квест "Кабаре "Черный кот" 16+ (буфет, 2-й этаж);

19:00-20:00 - "Игра в классику": конкурс на знание классической музыки 6+ (отдел искусств, 2-й этаж);

21:00-22:00 - Живая студия "Время звучать!": концерт для арфы с кахоном 6+ (холл 1-го этажа).

Площадка "Экология образа":

18:00-22:00 - "Здоровый образ": соки и смузи от "Juice for you" 6+ (холл 1-го этажа);

19:00-22:00 - "Образ книги": экскурсии в книгохранилище 6+. Для групп по 20-25 человек. Время экскурсий: 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00. Старт экскурсий - в холле 1-го этажа (у отдела регистрации);

19:00-22:00 - "Образ иностранца": встречи с носителями иностранных языков 12+ (отдел литературы на иностранных языках, 3-й этаж);

20:00-21:00 - "Образы 70-х": презентация книги Андрея Олеха "Улица Свободы" 16+ (многофункциональный зал, 2-й этаж).

Площадка "Экология мысли":

18:00-20:00 - Квест "Искатель Рун" 6+ (Галерея "Новое пространство", 1-й этаж);

20:00-21:00 - "Срочно в номер!": соревнование команд на лучший репортаж-сенсацию 16+ (зал периодики, 3-й этаж);

20:00-22:00 - Театральный перформанс "Рефлексия" 12+ (конференц-зал, 1-й этаж).

Площадка "Экология слова":

19:00-22:00 - Живая выставка "Я - изысканность русской медлительной речи…": поэты-юбиляры Серебряного века 6+. Время экскурсий: 19:00, 20:00, 21:00 (Музей книги и истории СОУНБ, 1-й этаж);

20:00-21:00 - Каллиграфический диктант 12+ (галерея "Новое пространство", 1-й этаж).

21 апреля с 19:00 до 02:00 в Самарской областной юношеской библиотеке (пр. Ленина, 14) пройдет Всероссийская акция "Библионочь" - "ЭкоЛогика. Ver. 2.0". Библиотека призывает своих читателей задуматься о чистоте той информации, которая нас окружает, среди которой большую часть занимает спам (информационный хлам), мешающий сосредоточиться на хороших и серьезных книгах, услышать и понять себя.

Программа мероприятий

19:00 - Акция по продвижению чтения "Дорога из книг" перед зданием Самарской областной юношеской библиотеки. Книги самых разных жанров будут доступны для всех, по окончании акции каждый сможет забрать понравившееся произведение домой. Продолжит акцию открытие нового эко-арт-объекта, который украсит улицу перед входом в библиотеку.

19:30 - Открытие фотовыставки "ЭКОlife".

В течение месяца талантливые самарские фотографы присылали в библиотеку свои работы на тему "ЭкоЛогика". На выставке будут представлены лучшие из этих фотографий, а их авторы будут награждены памятными призами.

20:00 - Косплей-дефиле от клуба подготовки Dragonfest.

Косплееры поразят посетителей удивительными экологичными образами русалок, фавнов и фей. Гости окунутся в сказочную атмосферу яркого и динамичного шоу, после завершения которого все желающие смогут сфотографироваться с косплеерами. В то же время откроется (до 22:00) экоЛогичная фотобудка, благодаря которой все читатели смогут запечатлеть себя и своих друзей.

20:30 - Книжный сомелье.

В лаунж-зоне юношеской библиотеки специальный гость вечера Мария Пашинина - член Союза журналистов России, шеф-редактор "Коммерсантъ-online" в Самаре, автор волшебных сказок о Самаре - будет "дегустировать" книги с читателями, выбирая из них самые "вкусные" моменты.

А перед зданием библиотеки на улице все желающие смогут принять участие в игре эко-лото, которая позволит узнать много нового и интересного о природе и экологии Самарского края.

В то же время на различных площадках библиотеки будут проходить творческие мастер-классы (читатели смогут нарисовать свою собственную комикс-историю и создать уникальный коллаж), поэтические перформансы молодых самарских поэтов, киберспортивный турнир от Panikofsky E-sports Group, а также выступления молодых ученых, которые в легкой и доступной форме расскажут посетителям о различных занимательных науках.

22:00 - Открытая лекция "Узнай свое животное".

Все желающие познакомятся с техникой самопознания "лес", позволяющей раскрыть свою сущность в природных, "лесных", условиях и узнают, как использовать полученные на лекции знания в повседневной жизни.

22:45 - Лазерное шоу от театра "Clay".

В актовом зале юношеской библиотеки пройдет фантастическое и ультрасовременное представление, созданное из света и динамичной музыки.

23:00 - Игра "В поисках истины".

Развлекательно-психологическая игра, которая позволит игрокам задуматься над причинами, побуждающими людей совершить тот или иной поступок и осознать, что готовой истины не существует, потому что у каждого она своя.

00:00 - Ночные беседы "Мысли вслух".

Завершат "Библионочь" ночные разговоры, ведь именно в это время суток все разговоры становятся искренней и душевнее. Именно ночью, когда человек остается в тишине, наедине с собой, он раскрывается полностью.

Всю ночь для посетителей Самарской областной юношеской библиотеки будет работать "экоЛогичные ящики" с подарками.

21 апреля с 18:00 до 21:00 в Самарской областной детской библиотеке (ул. Невская, 8) пройдет Всероссийская акция "Библионочь-2017" - "ЭКОлогия чтения".

В программе мероприятия: ЭКОмозаика: "Лягушата в красных шляпках": интерактивный кукольный спектакль с бумажными героями для детей от 3 до 7 лет; "ЭКОдефиле": демонстрация костюмов изготовленных из подручных материалов и мастер-класс "ЭКОлогический костюм" для детей от 7 до 14 лет; ЭКОлогический мастер-класс: создание символа ЭКОсчастья, который можно будет подарить родным и близким для детей от 3 до 7 лет и их родителей; ЭКОквест для детей от 7 до 10 лет; ЭКОфантазии: чтение в темноте для детей разных возрастов; ЭКОрозыгрыш книг: розыгрыш книг состоится при помощи генератора случайных чисел по номерам входных билетов; ЭКОзарядка: зарядка с фитнес-инструктором; "ЭКОлогия субъективной реальности": встреча с психологом для родителей.

На протяжении всего вечера будут работать творческая мастерская по оформлению арт-объекта "ЭКОлогическое ассорти" и интерактивная выставка рециклинга "Вторая жизнь отходов" предоставленная ГК "Эковоз".

22 апреля в 20:00 в Самарской областной библиотеке для слепых (ул. Спортивная, 12) в рамках Всероссийской акции "Библионочь" пройдут "Встречи без границ".

В голосовом чате произойдет встреча читателей всех обособленных подразделений областной библиотеки для слепых. В рамках чата состоится обсуждение современных проблем экологии и развития новых технологий, прозвучат стихи и песни о планете Земля, подготовленные пользователями голосового чата. Завершит "Библионочь" "Большая викторина".

21 апреля в 19:00 в обособленном структурном подразделении Самарской областной библиотеки для слепых с. Кинель-Черкассы (ул. Красноармейская, 115) пройдет "Библионочь" "В союзе с природой".

В программе мероприятия:

1. Открытие - "Награждение слепых и слабовидящих участников акции "Тотальный диктант";

2. Мастер-класс "Вторая жизнь пластиковых бутылок и пакетов";

3. "Заповедные места" - видеопрезентация по памятникам природы Кинель-Черкасского района с использованием рельефно-графической карты Кинель-Черкасского района;

4. "Зеленый патруль" - театрализация одноименной сказки;

5. "Фитобар" - платой за чашку чая послужит знание о лечебных свойствах трав.

Мероприятия в муниципальных образованиях, проходящие в рамках Всероссийской акции "Библионочь-2017", можно отслеживать на карте культурных событий Самарской области.