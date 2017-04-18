Клиника "Мать и дитя — ИДК" проводит фестиваль для беременных "Секреты будущей мамы"

22 апреля 2017 года в Самаре в отель "Holiday Inn" (на ул. Алексея Толстого, 99) с 10 часов начнет свою работу фестиваль "Секреты будущей мамы".
На вопросы участников фестиваля ответят ведущие российские врачи акушеры-гинекологи:
Марк Арка́дьевич Ку́рцер — врач акушер-гинеколог, академик, руководитель клиник "Мать и дитя".
@kurtser_ma
Татьяна Олеговна Нормантович — врач акушер-гинеколог, врач высшей категории, главный врач ПМЦ.
@normantovich_doctor
Сергей Игоревич Арабаджян — врач акушер-гинеколог, заведующий акушерским физиологическим отделением № 2 "Лапино".
@arabadzhyan_doctor
Организаторы ждут на фестиваль семьи вместе с малышами и обещают взрослым мастер-классы и розыгрыши полезных призов, а детям — игры и фотосессии с Мидошей и ИДКошей.
Фестиваль продлится до 14.00. Регистрация обязательна, тел.: 8-987-959-04-09.
+0
Последние комментарии
Спасибо огромное Наталье Геннадьевне за мою прекрасную доченьку!! И двух моих племянников!! Она помогла нам выносить наших деток, было тяжело, но мы справились!
Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!
Ранее этот пост занимал Нефедов Б.Н., а не Елена Балахонская!
Ну да, обычным людям не видать таких подарков..... (((
у кого то из начальства появились внуки или правнуки вот и решили таким образом подарочки организовать,интерестно фамилии назовут обладателей дорогих аксесуаров ,,,