Клиника "Мать и дитя — ИДК" проводит фестиваль для беременных "Секреты будущей мамы"

22 апреля 2017 года в Самаре в отель "Holiday Inn" (на ул. Алексея Толстого, 99) с 10 часов начнет свою работу фестиваль "Секреты будущей мамы".

На вопросы участников фестиваля ответят ведущие российские врачи акушеры-гинекологи: Марк Арка́дьевич Ку́рцер — врач акушер-гинеколог, академик, руководитель клиник "Мать и дитя".

@kurtser_ma Татьяна Олеговна Нормантович — врач акушер-гинеколог, врач высшей категории, главный врач ПМЦ.

@normantovich_doctor Сергей Игоревич Арабаджян — врач акушер-гинеколог, заведующий акушерским физиологическим отделением № 2 "Лапино".

@arabadzhyan_doctor Организаторы ждут на фестиваль семьи вместе с малышами и обещают взрослым мастер-классы и розыгрыши полезных призов, а детям — игры и фотосессии с Мидошей и ИДКошей. Фестиваль продлится до 14.00. Регистрация обязательна, тел.: 8-987-959-04-09. +0