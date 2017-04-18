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Здравоохранение Общество

Клиника "Мать и дитя — ИДК" проводит фестиваль для беременных "Секреты будущей мамы"

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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22 апреля 2017 года в Самаре в отель "Holiday Inn" (на ул. Алексея Толстого, 99) с 10 часов начнет свою работу фестиваль "Секреты будущей мамы".

На вопросы участников фестиваля ответят ведущие российские врачи акушеры-гинекологи:

Марк Арка́дьевич Ку́рцер — врач акушер-гинеколог, академик, руководитель клиник "Мать и дитя".
@kurtser_ma

Татьяна Олеговна Нормантович — врач акушер-гинеколог, врач высшей категории, главный врач ПМЦ.
@normantovich_doctor

Сергей Игоревич Арабаджян — врач акушер-гинеколог, заведующий акушерским физиологическим отделением № 2 "Лапино".
@arabadzhyan_doctor

Организаторы ждут на фестиваль семьи вместе с малышами и обещают взрослым мастер-классы и розыгрыши полезных призов, а детям — игры и фотосессии с Мидошей и ИДКошей.

Фестиваль продлится до 14.00. Регистрация обязательна, тел.: 8-987-959-04-09.

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следствие политики по снижению злоупотребления алкоголем
результат появления рекламы на телевидении
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