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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре за вскрытие только что отремонтированных дорог будут спрашивать строже

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 17 апреля, на рабочем совещании в администрации Самары обсудили вопросы взаимодействия с сетевыми компаниями при ремонте дорог.

Это необходимо для того, чтобы избежать случаев вскрытия свежеотремонтированного дорожного полотна, которое ресурсоснабжающие организации зачастую проводят при выполнении работ по перекладке инженерных коммуникаций.

Как рассказал директор МП "ГАТИ по благоустройству" Сергей Зинковский, для организации эффективной, слаженной работы в этом направлении принимается целый комплекс мер. С 2016 года департаментом городского хозяйства и экологии в адрес всех ресурсоснабжающих организаций заблаговременно направляются уведомления о согласовании работ на сетях с работами по ремонту дорог.

Компаниям, проигнорировавшим процедуру согласования, городская административно-техническая инспекция не выдает разрешения на вскрытие нового дорожного полотна. Также cетевикам предлагают изменить проект, чтобы избежать разрушения только что отремонтированных дорог. Например, в 2016 году с помощью горизонтального метода прокладки сетей были проведены работы на улице Георгия Димитрова, а также в границах улиц Ульяновской, Арцыбушевской и Ярмарочной.

Стоит подчеркнуть, что к организациям, которые проводят вскрытие нового дорожного полотна без разрешения, применяются серьезные штрафные санкции. Они за собственный счет восстанавливают покрытие, проводят работы по благоустройству на большей площади, чем само вскрытие.

Глава Самары Олег Фурсов подчеркнул, что в случае повторения ситуаций со вскрытием обновленных объектов дорожной сети меры, принимаемые в отношении нарушителей, будут ужесточаться.

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