Самарца обвиняют в намерении передать взятку в администрацию Октябрьского района

В Самаре завершено расследование уголовного дела 49-летнего местного жителя, которого обвиняют в предложение посредничества во взяточничестве в крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, днем 24 октября 2016 г. обвиняемый в салоне автомобиля у торгового центра на пр. Кирова получил от женщины 230 тыс. рублей. Эти деньги он должен был предложить в качестве взятки должностным лицам администрации Октябрьского района за вынесение в ее пользу постановления о переводе жилого помещения в доме на ул. Врубеля из жилого фонда в нежилой.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Кировского района Самары.