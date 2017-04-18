Жителя Сергиевского района дважды задержали за угрозы расправы

В Сергиевском районе местного жителя в течение двух дней дважды задержали сотрудники Росгвардии за угрозы убийством, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.
Сначала днем к экипажу группы задержания вневедомственной охраны обратилась жительница пос. Суходол. Она рассказала, что слышала женские крики из дома на ул. Привокзальной. На месте происшествия правоохранители задержали 60-летнего мужчину. С деревянным брусом в руках он угрожал убить бывшую супругу. Патрульные доставили дебошира в отдел полиции.
На следующий день правоохранителям снова пришлось выезжать по тому же адресу. Теперь мужчина уже с ножом в руках угрожал расправой подруге бывшей жены. Сельчанина вновь задержали.
В результате в отношении него возбудили два уголовных дела по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?