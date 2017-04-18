Жителя Сергиевского района дважды задержали за угрозы расправы

В Сергиевском районе местного жителя в течение двух дней дважды задержали сотрудники Росгвардии за угрозы убийством, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.

Сначала днем к экипажу группы задержания вневедомственной охраны обратилась жительница пос. Суходол. Она рассказала, что слышала женские крики из дома на ул. Привокзальной. На месте происшествия правоохранители задержали 60-летнего мужчину. С деревянным брусом в руках он угрожал убить бывшую супругу. Патрульные доставили дебошира в отдел полиции.

На следующий день правоохранителям снова пришлось выезжать по тому же адресу. Теперь мужчина уже с ножом в руках угрожал расправой подруге бывшей жены. Сельчанина вновь задержали.

В результате в отношении него возбудили два уголовных дела по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".