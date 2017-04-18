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Кино Культура

В дни празднования Великой Победы в прокат выйдет новый художественный фильм о блокаде Ленинграда

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К 72-летию со Дня Победы киностудия "Ленфильм" подготовила подарок для всех ветеранов, их детей и внуков — тех, кому небезразлична история нашей страны.

4 мая в российский прокат выходит новый художественный фильм "Три дня до весны" (реж. Александр Касаткин). Фильм снят при поддержке правительства Санкт-Петербурга и Фонда кино и рассказывает о самом тяжелом периоде осады Ленинграда, блокадной зиме 1941–1942 гг.

В результате бомбардировки лаборатории разрушено хранилище смертельно опасных вирусов. У офицера госбезопасности Андреева и молодого врача Марицкой есть всего три дня, чтобы предотвратить катастрофу, нависшую над городом. Жизнь и смерть, любовь и предательство переплетаются в стремительно развивающихся событиях фильма.

Фильм сделан в классических традициях ленинградской кинематографической школы и будет интересен зрителям всех возрастов. В репертуаре кинотеатров России в дни празднования Великой Победы "Три дня до весны" будет единственной картиной, посвященной Великой Отечественной войне.

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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