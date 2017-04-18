В дни празднования Великой Победы в прокат выйдет новый художественный фильм о блокаде Ленинграда

К 72-летию со Дня Победы киностудия "Ленфильм" подготовила подарок для всех ветеранов, их детей и внуков — тех, кому небезразлична история нашей страны.

4 мая в российский прокат выходит новый художественный фильм "Три дня до весны" (реж. Александр Касаткин). Фильм снят при поддержке правительства Санкт-Петербурга и Фонда кино и рассказывает о самом тяжелом периоде осады Ленинграда, блокадной зиме 1941–1942 гг.

В результате бомбардировки лаборатории разрушено хранилище смертельно опасных вирусов. У офицера госбезопасности Андреева и молодого врача Марицкой есть всего три дня, чтобы предотвратить катастрофу, нависшую над городом. Жизнь и смерть, любовь и предательство переплетаются в стремительно развивающихся событиях фильма.

Фильм сделан в классических традициях ленинградской кинематографической школы и будет интересен зрителям всех возрастов. В репертуаре кинотеатров России в дни празднования Великой Победы "Три дня до весны" будет единственной картиной, посвященной Великой Отечественной войне.