В Красном Яру расследуют убийство 38-летнего местного жителя

В понедельник, 17 апреля, около 19:00, в с. Большая Раковка Красноярского района в доме на ул. Кооперативной был обнаружен труп 38-летнего мужчины с ножевым ранением груди.
В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержаны 39-летний Петр М. и его 45-летняя приятельница.
По сведениям полиции, все участники происшествия нигде не работают. Подозреваемый ранее был судим за грабеж и в 2012 г. получил три года условно за то, что отнял у своей знакомой мобильный телефон и вентилятор, причинив женщине материальный ущерб в 3,2 тыс. рублей. Погибший также привлекался к уголовной ответственности за незаконные действия с наркотиками.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?