В Красном Яру расследуют убийство 38-летнего местного жителя

В понедельник, 17 апреля, около 19:00, в с. Большая Раковка Красноярского района в доме на ул. Кооперативной был обнаружен труп 38-летнего мужчины с ножевым ранением груди.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержаны 39-летний Петр М. и его 45-летняя приятельница.

По сведениям полиции, все участники происшествия нигде не работают. Подозреваемый ранее был судим за грабеж и в 2012 г. получил три года условно за то, что отнял у своей знакомой мобильный телефон и вентилятор, причинив женщине материальный ущерб в 3,2 тыс. рублей. Погибший также привлекался к уголовной ответственности за незаконные действия с наркотиками.