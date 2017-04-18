Самарцы оплатили более 26 млн руб. долгов перед СКС после обращений в суды

Жители Самары оплатили коммунальные долги на сумму более 26 млн руб., сообщила пресс-служба ООО "Самарские коммунальные системы".

За 2015 г. "Самарские коммунальные системы" передали в суды 3,4 тыс. исковых заявлений (судебных требований) по взысканию долгов за предоставленные услуги, в 2016 г. было подготовлено около 14 тыс. пакетов таких документов на сумму более чем 166 млн рублей.

В результате, 2,6 тыс. должников, не дожидаясь выдачи исполнительных листов, оплатили копившиеся долги на сумму 26,3 млн рублей.

За первый квартал 2017 г. из мировых судов получено более 5 тыс. исполнительных документов на сумму более 50 млн рублей. Теперь к взысканию долгов за водоснабжение и водоотведение подключится служба судебных приставов.

Как сообщает СКС, накопив долг более двух месяцев, должник рискует оказаться официальным должником с соответствующим документом — исполнительным листом.