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ЖКХ и благоустройство Общество

Самарцы оплатили более 26 млн руб. долгов перед СКС после обращений в суды

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Самары оплатили коммунальные долги на сумму более 26 млн руб., сообщила пресс-служба ООО "Самарские коммунальные системы".

За 2015 г. "Самарские коммунальные системы" передали в суды 3,4 тыс. исковых заявлений (судебных требований) по взысканию долгов за предоставленные услуги, в 2016 г. было подготовлено около 14 тыс. пакетов таких документов на сумму более чем 166 млн рублей.

В результате, 2,6 тыс. должников, не дожидаясь выдачи исполнительных листов, оплатили копившиеся долги на сумму 26,3 млн рублей.

За первый квартал 2017 г. из мировых судов получено более 5 тыс. исполнительных документов на сумму более 50 млн рублей. Теперь к взысканию долгов за водоснабжение и водоотведение подключится служба судебных приставов.

Как сообщает СКС, накопив долг более двух месяцев, должник рискует оказаться официальным должником с соответствующим документом — исполнительным листом.

В 2016 г. вступили в действие положения гражданского процессуального кодекса РФ, предусматривающие взыскание задолженности за коммунальные услуги в приказном порядке, без проведения судебных заседаний, что серьезно сокращает время выдачи исполнительных листов в адрес должников. Такая система работы позволяет кратно увеличить количество исполнительных документов по взысканию долгов за коммунальные услуги с привлечением ресурсов судебных приставов.

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