В Самаре наградили лучшие школьные интернет-издания

В воскресенье, 16 апреля, в Самарском национальном исследовательском университете имени С.П. Королева подвели итоги конкурса среди интернет-изданий школ, лицеев, гимназий и центров дополнительного образования Самары.
Победители получили дипломы и грамоты, сладкие подарки, а также сувениры от спонсора конкурса — компании "МегаФон".
Номинация для школьных интернет-СМИ в рамках конкурса "Юность Самары — 2017" была введена впервые. Инициаторами выступили Самарская областная организация Союза журналистов России и кафедра теории и истории журналистики Самарского университета.
"Конкурс "Юность Самары" (номинация "Лучшее интернет-СМИ") проводится нашей кафедрой впервые, — отмечает член жюри конкурса, и. о. завкафедрой теории и истории журналистки Самарского университета Наталья Захарченко. — Сегодня часто говорят: будущее за интернетом. Действительно, интернет даёт практически неограниченные возможности в продвижении той или иной информации. Тем не менее не многие школьные издания воспользовались столь уникальной информационной площадкой для создания интересного молодёжного контента. Однако мы довольны результатами конкурса: было на что посмотреть".
По итогам голосования жюри было выбрано три призера:
1 место — МБОУ Школа № 163 г. о. Самара;
2 место — МБОУ Школа "Кадет" № 95 им. Героя РФ Е. В. Золотухина;
3 место — интернет-журнал "Зеркало".
"Неоднократно наши новости дублировались в электронные газеты Самарской области, например, электронную газету "Образование — Самарский регион". Конечно, очень жалко, что ежегодно на 45% обновляется состав корреспондентов нашего интернет-СМИ — ученики выпускаются из школы", — поделилась заместитель директора по воспитательной работе школы № 163, чье издание заняло первое место, Ольга Киракосян.
Также жюри выбрало трех победителей в разных номинациях:
"За лучший дизайн" — подростковый онлайн-журнал "Itʼs my life";
"За актуальность контента" — экоблог юных краеведов ЦДО "Компас" "ЭКО-ОКО";
"За лучшую визуализацию контента" — МБОУ Школа № 74 г. о. Самара.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!