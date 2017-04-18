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Общество

В Самаре наградили лучшие школьные интернет-издания

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 16 апреля, в Самарском национальном исследовательском университете имени С.П. Королева подвели итоги конкурса среди интернет-изданий школ, лицеев, гимназий и центров дополнительного образования Самары.

Фото: Кирилл Гуров

Победители получили дипломы и грамоты, сладкие подарки, а также сувениры от спонсора конкурса — компании "МегаФон".

Номинация для школьных интернет-СМИ в рамках конкурса "Юность Самары — 2017" была введена впервые. Инициаторами выступили Самарская областная организация Союза журналистов России и кафедра теории и истории журналистики Самарского университета.

"Конкурс "Юность Самары" (номинация "Лучшее интернет-СМИ") проводится нашей кафедрой впервые, — отмечает член жюри конкурса, и. о. завкафедрой теории и истории журналистки Самарского университета Наталья Захарченко. — Сегодня часто говорят: будущее за интернетом. Действительно, интернет даёт практически неограниченные возможности в продвижении той или иной информации. Тем не менее не многие школьные издания воспользовались столь уникальной информационной площадкой для создания интересного молодёжного контента. Однако мы довольны результатами конкурса: было на что посмотреть".

По итогам голосования жюри было выбрано три призера:
1 место — МБОУ Школа № 163 г. о. Самара;
2 место — МБОУ Школа "Кадет" № 95 им. Героя РФ Е. В. Золотухина;
3 место — интернет-журнал "Зеркало".

"Неоднократно наши новости дублировались в электронные газеты Самарской области, например, электронную газету "Образование — Самарский регион". Конечно, очень жалко, что ежегодно на 45% обновляется состав корреспондентов нашего интернет-СМИ — ученики выпускаются из школы", — поделилась заместитель директора по воспитательной работе школы № 163, чье издание заняло первое место, Ольга Киракосян.

Также жюри выбрало трех победителей в разных номинациях:
"За лучший дизайн" — подростковый онлайн-журнал "Itʼs my life";
"За актуальность контента" — экоблог юных краеведов ЦДО "Компас" "ЭКО-ОКО";
"За лучшую визуализацию контента" — МБОУ Школа № 74 г. о. Самара.

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следствие политики по снижению злоупотребления алкоголем
результат появления рекламы на телевидении
альтернатива алкогольному пиву в различных ситуациях
альтернатива другим безалкогольным напиткам
Всего проголосовало: 362
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Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!

Яна Сагатовская 28 марта 2017 15:39 Через тернии к знаниям: по каким дорогам самарские дети ходят в школу

Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!

Карина Ткаченко 28 марта 2017 11:01 В регионе заработал общественный антикоррупционный комитет

А ты прямо много знаешь Аленушка....

Евгений Чернов 27 марта 2017 11:47 Под Самарой поймана гигантская щука на 13,5 кг

Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.

Андрей Максимов 26 марта 2017 21:17 Под Самарой поймана гигантская щука на 13,5 кг

Знатный экземпляр!

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