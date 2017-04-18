В Самаре наградили лучшие школьные интернет-издания

В воскресенье, 16 апреля, в Самарском национальном исследовательском университете имени С.П. Королева подвели итоги конкурса среди интернет-изданий школ, лицеев, гимназий и центров дополнительного образования Самары.

Победители получили дипломы и грамоты, сладкие подарки, а также сувениры от спонсора конкурса — компании "МегаФон".

Номинация для школьных интернет-СМИ в рамках конкурса "Юность Самары — 2017" была введена впервые. Инициаторами выступили Самарская областная организация Союза журналистов России и кафедра теории и истории журналистики Самарского университета.

"Конкурс "Юность Самары" (номинация "Лучшее интернет-СМИ") проводится нашей кафедрой впервые, — отмечает член жюри конкурса, и. о. завкафедрой теории и истории журналистки Самарского университета Наталья Захарченко. — Сегодня часто говорят: будущее за интернетом. Действительно, интернет даёт практически неограниченные возможности в продвижении той или иной информации. Тем не менее не многие школьные издания воспользовались столь уникальной информационной площадкой для создания интересного молодёжного контента. Однако мы довольны результатами конкурса: было на что посмотреть".

По итогам голосования жюри было выбрано три призера:

1 место — МБОУ Школа № 163 г. о. Самара;

2 место — МБОУ Школа "Кадет" № 95 им. Героя РФ Е. В. Золотухина;

3 место — интернет-журнал "Зеркало".

"Неоднократно наши новости дублировались в электронные газеты Самарской области, например, электронную газету "Образование — Самарский регион". Конечно, очень жалко, что ежегодно на 45% обновляется состав корреспондентов нашего интернет-СМИ — ученики выпускаются из школы", — поделилась заместитель директора по воспитательной работе школы № 163, чье издание заняло первое место, Ольга Киракосян.

Также жюри выбрало трех победителей в разных номинациях:

"За лучший дизайн" — подростковый онлайн-журнал "Itʼs my life";

"За актуальность контента" — экоблог юных краеведов ЦДО "Компас" "ЭКО-ОКО";

"За лучшую визуализацию контента" — МБОУ Школа № 74 г. о. Самара.